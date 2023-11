La grande festa Ducati. Tutti all’Unipol Arena per una serata da record

La città si prepara a far festa alla Ducati e la Ducati prepara un grande evento per festeggiare una stagione da record con i suoi tifosi all’Unipol Arena nella serata di venerdì 15 dicembre.

Sarà bagno di folla per la rossa di Borgo Panigale e per i suoi protagonisti: in primis Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, fresco campione del mondo in MotoGp per il secondo anno consecutivo, ma con lui ci saranno anche spagnolo Alvaro Bautista, che si è laureato campione in Superbike bissando il titolo vinto lo scorso anno, e il pilota Nicolò Bulega, fresco vincitore del titolo in Supersport, dove con 16 vittorie in 24 gare ha conquistato un titolo che che mancava dal 1997.

Tre titoli, tre piloti e altrettanti costruttori; è stata annata da monopolio in rosso, sulle due ruote. Stagione da incorniciare per la Ducati, sul tetto del mondo, e allora all’appuntamento del 15 dicembre non potranno certo mancare anche Luigi Dall’Igna, direttore generale Ducati Corse e l’amministratore delegato Claudio Domenicali, vertici e menti delle moto più performanti del pianeta.

Con loro la Ducati corse al gran completo, perché la squadra è il segreto del successo della rossa.

L’ingresso sarà gratuito, nelle prossime ore la casa motoristica presenterà un link attraverso il quale tifosi e appassionati potranno prenotare un posto alla serata, intitolata: ’Campioni in festa’. L’evento è pensato per condividere la gioia di una stagione da sogno, avvicinare ulteriormente gli appassionati e consentire loro di toccare con mano e ascoltare dal vivo i protagonisti.

Seguiranno ulteriori specifiche in quanto gli ospiti d’eccezione, piloti ma non solo, non si fermeranno certamente a Bagnaia, Bautista e Bulega. La serata è voluta per festeggiare un’annata da sogno, anche se di certo non mancheranno anticipazioni su programmi e progetti dell’imminente 2024. Inevitabilmente, la curiosità riguarderà anche l’ex campione del mondo Marc Marquez, fresco di test dai risultati molto promettenti in quel di Valencia, all’indomani del termine della stagione 2023, alla prima uscita su Ducati. Non è ancora dato sapere se l’ex primo della classe prenderà parte o meno all’evento, per il quale si attendono comunicazioni sulla partecipazione di protagonisti anche dei team satellite. Considerato che si tratta di evento celebrativo della stagione appena conclusa, in cui Marquez ha corso con la Honda, Ducati potrebbe ‘nasconderlo’ ancora per un po’. Sarà tutto più chiaro nelle prossime ore, quando da Borgo Panigale arriveranno notizie sull’evento.

