Ducati ancora campione del mondo con super Pecco Bagnaia

Bologna, 26 novembre 2023 – A Borgo Panigale esplode la gioia, per il secondo anno consecutivo la Ducati conquista il titolo mondiale di motoGp con super Pecco Bagnaia, che porta la nuvola rossa di nuovo in alto, sul tetto più importante.

Un tripudio di bandiere rosse, fumogeni e giubbotti del colore della due ruote, ancora una volta campionessa del mondo.

Dipendenti e iscritti al club Ducati sono tutti riuniti davanti al maxi schermo collocato all’interno dell’azienda. Tutti con il fiato sospeso, con lo sguardo puntato sulla pista di Valencia. E poi il ruggito: Pecco ce l’ha fatta. Urli, grida e gioia, seguita da applausi e felicità incontenibile.

Lo scontro con Martin e la volata di Bagnaia sempre in prima posizione. E poi la caduta: Martin out. C’è spazio solo per la festa. A qualche minuto dall’inizio della gara, Pecco è già campione del mondo. Non smette di applaudire lo staff Ducati, pronto per la grande festa, alla quale prendono parte anche i più piccoli: bambini con maglie rosse, che testimoniano la loro presenza alla seconda vittoria al mondiale di MotoGP di Bagnaia.

I fumogeni dipingono il cielo di rosso e le bandiere svolazzano in aria: i dipendenti ora indossano tutti il cappellino Ducati, sollevando le mani al cielo e congratulandosi da lontano con Pecco