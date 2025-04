Bologna, ladri e vandali in azione nella sede del quartiere Navile

Bologna, 3 aprile 2025 – Finestre spaccate, vetri rotti e macchinette distrutte negli uffici comunali del Quartiere Navile. Ladri e vandali in azione, stanotte, in via di Saliceto, negli spazi dell’ufficio Scuola: presumibilmente durante le ore notturne, qualcuno si è introdotto nella struttura che si

trova all’interno del parco della Zucca, al lato del Museo per la Memoria di Ustica, entrando da una finestra che si trova al primo piano dell'edificio. Una volta entrati infrangendo il vetro, i soggetti hanno messo a soqquadro le aule, colpendo e rompendo le porte, distruggendo i distributori di cibo e bevande, che sono stati anche svuotati del loro contenuto, e mandando in frantumi diverse vetrine.

Oltre a questi gesti, che sono veri e propri atti vandalici, mancherebbe all'appello anche qualche strumento e materiale in dotazione agli uffici: ancora non è chiaro se si tratti di computer, pc portatili o altra attrezzatura.

Sul posto, questa mattina, sono intervenuti i carabinieri della stazione Navile, a cui toccherà ricostruire le dinamiche dell'accaduto e capire cosa sia successo durante la notte.

"l lavoro che stiamo facendo in Bolognina è un lavoro sociale molto importante per la comunità sul welfare e la sicurezza e non ci sono gesti vandalici che ci possano fermare. Ringrazio le persone che lavorano in tutti gli uffici del Comune di Bologna in particolare nel quartiere Navile, per noi la loro sicurezza è una priorità. Una priorità alla quale stiamo lavorando proprio insieme a loro”, assicura l’assessora alla Sicurezza urbana integrata e Welfare Matilde Madrid.