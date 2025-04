Linea Bologna-Portomaggiore. Ecco i cantieri per l’interramento. Da lunedì riapre al traffico via Libia

Proseguono i lavori di interramento dell’ex Veneta, la linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore. E la viabilità in zona Cirenaica cambia ancora. Innanzitutto via Libia, che da lunedì finalmente riapre, intanto con un senso unico in direzione via Palmieri fino al 15 maggio. Poi, la strada riaprirà al doppio senso di circolazione.

LA VIABILITÀ

Non solo, perché da martedì i lavori nella tratta San Vitale-Rimesse e via Larga – che rientrano nell’ambito del Progetto Integrato per la Mobilità Bolognese (Pimbo) – interesseranno le vie Paolo Fabbri e Benvenuto Cellini. Entrambe le strade saranno chiuse in corrispondenza dei passaggi a livello, allo scopo di installare le aree di cantiere in funzione dei lavori di risoluzione delle interferenze dei sottoservizi e di costruzione dei diaframmi per poter realizzare gli interventi di scavo per l’interramento della linea ferroviaria. Via Paolo Fabbri resterà quindi chiusa dal 15 aprile al 15 luglio, mentre via Benvenuto Cellini sarà chiusa fino al 15 febbraio 2026.

I CANTIERI

"La riqualificazione della viabilità prosegue nelle modalità previste sia per quanto riguarda il primo lotto (tra via Fabbri e via Libia) che il secondo (tra via Cellini e via Larga)", spiega il Comune. Per quanto riguarda il primo, negli ultimi mesi si è intervenuti sulla rete fognaria – nel tratto sotto via Libia – operando una deviazione necessaria a garantire la progressiva costruzione del tunnel sotterraneo. Terminato l’intervento, ecco la riapertura della circolazione stradale su via Libia. Altro snodo fondamentale è il consolidamento delle fondazioni del ponte Bentivogli, risalente agli anni ‘30 del Novecento: i lavori per assicurare il passaggio del tunnel tra le arcate inizieranno a maggio. Per il secondo lotto, invece, nel tratto corrispondente alla fermata di via Larga è in corso la realizzazione dei diaframmi, ossia i muri laterali della trincea e della galleria.

IL PROGETTO

In generale il progetto consentirà "una ricucitura urbana" tra due settori finora interessati da diversi passaggi a livello, che verranno eliminati. Sul vecchio tracciato ferroviario sorgerà una pista ciclabile, fiancheggiata da aree verdi e spazi di sosta, con l’impatto sonoro del servizio ferroviario che risulterà attutito: "Tutti interventi migliorativi dell’urbanistica del quartiere e della sua vivibilità", chiosano da Palazzo d’Accursio. L’intervento è finanziato complessivamente con 76 milioni di euro (75.874.000 per la precisione): 51 milioni e 890mila euro sono risorse statali; 18,5 milioni arrivano dalla Regione; 5,484 milioni dal Comune.