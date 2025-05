Linea Rossa, prime code sul Ponte di Galliera

I lavori per la nuova ‘isola’ per i cantieri del tram al centro del grande snodo che vede interessati viale Masini, viale Pietramellara, via Matteotti e piazza XX Settembre, sono iniziati. A ricordarlo fermi al semaforo proprio di viale Masini, a suon di clacson, gli automobilisti e i motociclisti confusi che, all’incrocio con il ponte Matteotti, si addensano nella carreggiata che, da tre corsie, si restringe a due. Pensata per accompagnare i lavori della Linea rossa, la "penisola operativa centrale", come informa il Comune, non solo vedrà gli "addetti lavorare al suo interno" – come si può già dedurre dalla gestione del traffico affidata agli operai che all’ora di punta si trovano a gestire anche ciclisti e pedoni – , ma "garantirà la circolazione veicolare lungo tutte le direttrici coinvolte attraverso la creazione di una sorta di rotatoria temporanea".

Infatti, se da un lato sembra essere un tentativo di facilitare la viabilità, dall’altro lato risulta inevitabile un prolungamento dei tempi di percorrenza per i veicoli provenienti dal ponte di Galliera che "temporaneamente" non potranno più svoltare a sinistra, in direzione dell’autostazione, ma dovranno trovare modi per invertire la marcia in direzione della stazione. A essere interdetto, inoltre, anche il corsello che da che da Piazza XX Settembre consente di immettersi in viale Pietramellara in direzione Porta Mascarella e che riguarderà i mezzi dell’autostazione, mentre per i mezzi pubblici Tper, l’unica linea a subire modifica e coinvolta direttamente dalla costruzione della nuova ‘isola’ sarà la linea 37.

Gioia Gentile