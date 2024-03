L’Italia dal cuore spezzato. Dalla politica alla Chiesa, il dolore unisce il Paese: "Tragedia sconvolgente"

I messaggi sono arrivati da tutta Italia. Una tragedia così grande colpisce al cuore le istituzioni di un Paese intero. Tra i primi a presentarsi in via Bertocchi, ieri mattina, il sindaco Matteo Lepore: "Esprimo profondo dolore e cordoglio per questa terribile tragedia. Ai familiari e ai cari delle persone colpite va la nostra sentita e fattiva vicinanza". Poi la Regione, con il governatore Stefano Bonaccini ("Quanto successo lascia senza parole e con il cuore straziato") e la presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti ("Si fatica a trovare le parole per esprimere la disperazione che ci unisce tutti"); l’ex sindaco Virginio Merola ("È successa una tragedia enorme, che ci annienta per le proporzioni di questa perdita"); la senatrice piddì Sandra Zampa ("Mi unisco al cordoglio e ai sentimenti di vicinanza"); la segretaria provinciale Federica Mazzoni ("Oggi è solo il momento di un dolore indicibile. Chiediamo a tutti i nostri circoli di sospendere la loro attivià").

Un dolore che ritorna anche nelle parole del vicepremier Matteo Salvini ("Che tragedia, una preghiera per le quattro vittime) e del viceministro ai Trasporti, Galeazzo Bignami ("Tutti ci stringiamo al padre e marito delle vittime in attesa di conoscere le dinamiche di quanto avvenuto"). A intervenire per esprimere la propria solidarietà anche il ministro dell’Università Anna Maria Bernini ("Non esiste un misura per pesare le tragedie umane, ma di fronte a un dramma simile il cuore si raggela"), il ministro dell’Interno ed ex prefetto di Bologna Matteo Piantedosi ("Ringrazio i vigili del fuoco e le forze di polizia intervenuti"), il senatore meloniano Marco Lisei ("Il terribile incendio sconvolge tutta la nostra nazione").

"Bologna piange la giovane Stefania e i suoi tre angioletti morti nell’incendio di questa notte – scrive il senatore Pier Ferdinando Casini –. Le parole servono a poco: il loro ricordo dovrà accompagnarci in futuro". Il governatore del Veneto Luca Zaia aggiunge: "Sentiamo questo dramma come una tragedia che riguarda anche la nostra terra". "Siamo attoniti. Esprimo il mio cordoglio e quello di tutta ‘Azione’ ai familiari delle vittime", fa eco il leader del partito Carlo Calenda. "Non ci sono parole di fronte a un simile dolore impossibile da accettare", chiosa Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle, mentre la senatrice di Iv, Raffaella Paita, parla di "una tragedia sconvolgente".

Il cordoglio attraversa tutta l’Italia come un brivido che percorre la spina dorsale e torna sotto le Torri, dai consiglieri di Fratelli d’Italia ("Al padre dei bambini giungano le nostre più sincere condoglianze") a Coalizione Civica ("Oggi è il tempo del dolore, domani sarà quello delle spiegazioni"), fino a Bologna Ci Piace ("Un dramma che colpisce al cuore"). Vicinanza anche dall’arcivescovo Matteo Zuppi e dal parroco don Andrés Bergamini, che sottolineano come "la parrocchia della Beata Vergine Immacolata (nel territorio dove risiedeva la famiglia, ndr) è vicina alla famiglia e a tutti gli ortodossi romeni".

"Conoscevo molto bene le vittime: erano credenti e praticanti – racconta padre Trandafir Vid, parroco di San Luca Evangelista della Chiesa ortodossa romena –. Ho battezzato i due gemellini e tante volte ho dato la comunione alla famiglia. Le parole non esprimono ciò che provo".

Francesco Moroni