Malore alla guida, in auto contro un muro. Grave un 47enne

Si è sentito male mentre era al volante della sua auto e ne ha perso il controllo, finendo contro un muro. Sono gravi le condizioni di un uomo di 47 anni, rimasto vittima, ieri mattina intorno alle 11,30 di un incidente lungo la via Badolo, in località Pieve del Pino a Sasso Marconi. Per cause al vaglio della polizia locale, intervenuta per i rilievi, il quarantasettenne è uscito fuori strada, dopo aver sbandato. La corsa della macchina si è arrestata contro un muro: un impatto molto violento, che ha causato diversi traumi all’automobilista, trasportato in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore, dai sanitari intervenuti, con automedica e ambulanza, a Pieve del Pino. Non è escluso che l’uomo abbia avuto un malore prima dello schianto.