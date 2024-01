Schianto tra auto e scooter a Bologna: all’ospedale un uomo

Bologna, 1 gennaio 2024 – Nel tardo pomeriggio di oggi, precisamente alle 18.29, c’è stato un incidente stradale in via Fioravanti, nell’angolo con via Barbieri, nel quartiere della Bolognina.

Lo scontro tra un’auto, una Renault Zoe elettrica, e uno scooter 125 Sym simphony. A bordo dell'autovettura c’erano due ragazze. Il conducente dello scooter è stato trasportato all'ospedale Maggiore dal 118, in codice 2, cioè urgente.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, che ha messo in sicurezza i veicoli e liberato la strada.