Manifestazione a Bologna: con i trattori rischio paralisi

Bologna, 20 gennaio 2024 – Non bastava Bologna 30: a rischiare di paralizzare ulteriormente il traffico della città arriva anche la manifestazione degli agricoltori che, con i loro trattori, sfileranno sulle strade bolognesi (come in molte altre città italiane e non solo) lunedì 22 gennaio.

Saranno anzi due i cortei di mezzi agricoli: uno proveniente dalla zona di Modena e uno da quella di Ferrara per riunirsi in piazza della Costituzione. Entrambe le manifestazione saranno scortate dalla polizia locale che provvederà anche ad eventuali deviazioni del traffico.

Le strade interessate dalle manifestazioni

Zona ovest

Dalla Rotanda Gasbarrini (nota come rotonda del camionista), via Marco Emilio Lepido, via de Gasperi, via Togliatti, Rotonda Romagnoli, viale Pertini, viale Prati di Caprara, viale Sabena, via Terracini, via Manzi, via Marco Polo, via Gagarin, via Gobetti, Rotonda Langer, via Tibaldi, piazza dell'Unità, via Donato Creti, via Stalingrado, piazza Costituzione.

Zona nord

Dalla Rotonda dei Vigili del Fuoco e, seguendo via Ferrarese, Rotonda Monti, via Stalingrado fino a piazza della Costituzione.

Le ragioni della protesta

Dopo la Germania, la protesta è arrivata in Italia: oggi i trattori hanno sfilato in Sicilia. Fra i motivi della protesta "le politiche di Unione europea e Italia che favoriscono la vendita di prodotti non salubri, come la carne sintetica o la farina di grillo, a danno di quelli italiani, la mancanza di misure concrete a sostegno dell'agricoltura e dell'allevamento e la svendita dei terreni alle multinazionali dell'energia".