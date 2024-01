Bologna a 30 all’ora, Salvini contro il sindaco: direttiva su limiti e autovelox

Bologna, 20 gennaio 2024 – Un braccio di ferro che non accenna a stemperarsi quello tra Matteo Salvini, ministro dei Trasporti, e il sindaco della Bologna a 30 all’ora, Matteo Lepore. Già ieri il Metteo romano si era scagliato contro il provvedimento che “consentirà ai cittadini di tornare ad ascoltare il canto degli uccellini”. E, di rimando, il Matteo bolognese lo aveva bollato di “fake news”.

Bologna 30: Matteo Lepore e Matteo Salvini

IL NOSTRO SONDAGGIO / Vota – I primi risultati

Oggi la nuova bordata: “Il ministero dei Trasporti di Matteo Salvini sta lavorando a una direttiva per chiarire e semplificare il tema dei limiti di velocità, con particolare riferimento ai centri urbani e come stabilito dall'articolo 142 comma 2 del codice della strada – spiega una nota dello stesso Mit –. L'obiettivo del ministero è trovare un ragionevole equilibrio tra l'esigenza di garantire la sicurezza (che resta una priorità) ed evitare forzature che rischiano di generare l'effetto contrario. In questo senso, il Mit ha già portato in Conferenza unificata anche una proposta per limitare l'utilizzo degli autovelox nei centri urbani e controllare limiti sotto 50 all'ora”.

A sostegno dell’operato del sindaco Lepore arriva anche l’ex primo cittadino di Bologna, Virginio Merola, ora parlamentare Pd. "Gli incidenti stradali e la sicurezza delle persone non possono essere strumentalizzati per l'ennesima campagna elettorale – avvisa Merola, annunciando un'interrogazione alla Camera sull'annunciata direttiva del Mit – Salvini vuole decidere di imperio sulle strade delle città per fare campagna elettorale. L'autonomia dei Comuni va rispettata: la misura dei 30 all’ora è nel programma elettorale con cui l'amministrazione bolognese è stata votata degli elettori. Il rispetto delle istituzioni autentico è quello di assicurare i fondi necessari per il trasporto pubblico locale, cosa che Salvini non fa".

Ieri sera, sotto alle finestre del Comune, si è svolta una rumorosa protesta contro il provvedimento: presenti molti esponenti del centro destra, ma anche tanti cittadini e alcuni operatori del 118 che lamentano ritardi nei servizi ordinari delle ambulanze (video).