Bologna città 30, il Mit: “Limite problematico, serve un confronto”

Bologna, 19 gennaio 2024 – Sono scattate le prime multe per chi oltrepassa il limite dei 30 km/h in città e questo ha prodotto un rallentamento generale del traffico che ha portato in certi tratti a delle paralisi e a ritardi. Dopo i ritardi dei bus, i disagi per i taxi ma anche per le aziende che si occupano di consegne, con le relative polemiche sulle sanzioni a cui il sindaco Lepore ha risposto, oggi è arrivata una comunicazione da parte del Ministero dei trasporti.

“Il limite di 30 km/h in tutta la città di Bologna non appare una scelta ragionevole perché i problemi per i cittadini (in particolare per i lavoratori) rischiano di essere superiori ai benefici per la sicurezza stradale che resta comunque una delle priorità assolute per il ministro Matteo Salvini”, fa sapere in una nota il Mit.

Il dicastero di Porta Pia è dunque “pronto ad avviare un confronto immediato con l’amministrazione bolognese per verificare soluzioni alternative e prevenire forzature e fughe in avanti che poi rischiano di essere smentite anche dai giudici, come già successo a Milano a proposito dell’obbligo per i mezzi pesanti dei dispositivi per l’angolo cieco”.

Bologna città 30: il Ministero dei trasporti chiede un incontro con l'amministrazione

Tra l'altro ieri, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, aveva rilanciato sui social la notizia di una farmacia che non può più garantire la consegna dei farmaci in giornata. “Bologna, una farmacia annuncia che con i nuovi limiti di velocità non riescono a garantire la consegna dei farmaci…”, scrive nel post Salvini. “Pazzesco, questo NON è buonsenso. Se costringi intere zone di una città (a guida Pd) a guidare a 30 all’ora mettendo in difficoltà lavoratori, cittadini e studenti significa che evidentemente qualcosa non va”.

Il post a cui si riferisce il vicepremier è quello della farmacia Ghigi: “Si avvisa la gentile clientela che a causa delle nuove regole stradali vigenti coi limiti a 30 km/h a Bologna, i corrieri che ci riforniscono quotidianamente non possono garantire la consegna farmaci, alcuni urgenti e salvavita!, nelle tempistiche garantite. Stiamo lavorando insieme ad i grossisti per risolvere il prima possibile questa situazione. Chi legifera giustamente dovrebbe tutelare la sicurezza del cittadino sulle strade, ma anche considerare i disservizi e il disagio arrecato dalle proprie scelte”, si legge sui social.