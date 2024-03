Maratona di Bologna 2024 oggi, via alla carica degli 8mila. Ecco la grande festa

Bologna, 3 marzo 2024 – Via all’edizione 2024 della Bologna Marathon. Gli 8mila runner si sono dati appuntamento nel cuore del centro storico per il via ufficiale, tra musica, colori e voglia di vincere o comunque di portare a termine la grande corsa che attraverserà l’intera città.

Via quindi anche alle importanti variazioni nella viabilità, con alcune strade che rimangono chiuse. “Una rassegna che eleva Bologna a capitale dello sport”, ha spiegato l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi durante la presentazione della terza edizione della Bologna Marathon. E lei stessa, come lo scorso anno, parteciperà alla terza edizione correndo la mezza maratona (21 km), con l’obiettivo di “finire il percorso entro le due ore”.

Numerose le partenze dell’edizione 2024. Il percorso classico prevede i 42,195 km percorsi dall’emerodromo Fidippide che, secondo la leggenda, ha corso ininterrottamente da Maratona ad Atene per annunciare la vittoria e, giunto lì, sarebbe morto per lo sforzo. Gli altri percorsi sono la “30 Km dei Portici”, la “21km UnipolMove Run Tune Up” e la corsa non competitiva “5km Tecnocasa Bologna City Run”.