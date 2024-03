Maratona di Bologna 2024: strade chiuse e linee autobus deviate

Bologna, 2 marzo 2024 - Tutti ai nastri per la Bologna Marathon, circa 8000 runner sono pronti a ritrovarsi nel centro della città, nella mattinata di domenica 3 marzo. Sono previste importanti variazioni nella viabilità, con alcune strade che rimangono chiuse, e nel percorso dei mezzi pubblici. Ecco, di seguito, tutte le informazioni necessarie relative alla giornata di domenica: percorso della competizione, strade non accessibili e quali linee dei bus subiscono variazioni.

La tangenziale

Autostrade per l'Italia comunica che domenica 3 marzo, dalle 9 alle 13 o comunque fino al termine della competizione, sono chiusi:

svincolo 9 San Donato , in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 8bis viale Europa o allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri ;

, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, si consiglia di ; svincolo 11 bis Castenaso Ravenna, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 11 San Vitale.

Chiusure e divieti

Domenica 3 marzo, in diverse strade di Bologna e in determinati orari, scattano divieti di transito valevoli per tutti eccetto i mezzi destinati al pronto intervento, i veicoli ufficiali di accompagnamento per la manifestazione e coloro che devono accedere a proprietà private.

Questo l'elenco completo delle vie e dei tratti inaccessibili, insieme alla rispettiva fascia oraria di chiusura:

⦁ dalle ore 8.00 alle ore 11.30 (Km 0-4): via Rizzoli, via dell'Indipendenza (da via Irnerio a piazza XX Settembre), via Irnerio, piazza di Porta San Donato, via Zamboni, piazza G. Verdi, via Zamboni, via Benedetto XIV, via San Vitale, via Caldarese, strada Maggiore, via Fondazza, via Santo Stefano, via Farini, via Castiglione (contromano), via Clavature, via Drapperie, via Calzolerie, via Rizzoli;

⦁ dalle ore 8.00 alle ore 11.00 (Km 5-8): via de' Carbonesi, via Barberia, piazza Malpighi (attraversamento), via Sant'Isaia, via Frassinago, piazza di Porta Saragozza, via Saragozza, via Urbana, via D'Azeglio (attraversamento), via Marsili, via Garibaldi, piazza dei Tribunali, viale XII Giugno, piazza di Porta Castiglione, via Castiglione, via Orfeo, via Borgolocchi, via Santo Stefano (attraversamento), via Dante, viale Carducci (attraversamento), via Dante;

⦁ dalle ore 8.30 alle ore 11.20 (Km 8-12): piazza Trento e Trieste, via Leandro Alberti, via Laura Bassi Veratti, via Mezzofanti, via Silvagni, via Ruggi (attraversamento), via Silvagni, via degli Orti (attraversamento), via Silvagni, via Zamenhoff, via Dagnini (attraversamento), via Zamenhoff, via Gigli, via Paganini, via Romagnoli, via Malvolta, via Parisio, via Torino, via Cavazzoni;

⦁ dalle ore 8.30 alle ore 12.10 (Km 12-17): via della Battaglia, via Pier Luigi da Palestrina, via Longo, via Firenze, rotonda Brigata Paracadutisti Folgore, via Arno, via Emilia Levante (attraversamento), via due Madonne;

⦁ dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (Km 17-25): via Martelli, via Bassa dei Sassi, via del Fresatore, rotonda Mingazzi, via del Fonditore, via dell'Industria, rotonda Modonesi, via Larga, via del Pilastro, via San Donato, rotonda Biavati, via dell'Artigiano, piazza A. Mickiewicz (attraversamento), via Galeotti, via San Donato (attraversamento), viale della Repubblica, via via Gnudi, pista ciclabile Porta Europa, via Dossetti, pista ciclabile giardino Bersani, via Parri, via della Liberazione;

⦁ dalle ore 7.45 alle ore 13.45 (Km 25-31 e Km 4-10 della 21 Km): via Ferrarese (dall'intersezione con via della Liberazione), rotonda Monti, via da Formigine, via Guarducci, pista ciclabile giardino Yitzhak Rabin, Le ponte de l'Union, via Rimini, via Corazza, via della Croce Coperta (attraversamento), via del Tuscolano, rotonda del Tuscolano, via del Tuscolano, rotonda Don Giuseppe Nozzi, via Peglion, via Shakespeare;

⦁ dalle ore 8.00 alle ore 14.30 (Km 31-38 e Km 10-17 della 21 Km): via Bentini, via di Galliera, via del Trebbo, via C. Colombo, via dei Terraioli, via dei Lapidari, via della Cooperazione, via dell'Arcoveggio, via Fioravanti, via Barbieri, rotonda Gozzadini, via Gobetti. rotonda Aldo Rossi, via Insolera;

⦁ dalle ore 7.30 alle ore 15.30 (Km 38-40, Km 0-4/17-19 della 21 Km e Km 26-28 della 30 Km): via dell'Indipendenza (da via Righi a via dei Mille), via dei Mille, piazza dei Martiri 1943-1945, via Amendola, via Boldrini, viale Pietramellara (attraversamento), via Bovi Campeggi, rotonda Ayrton Senna, sottopasso Ernesto Maserati, rotonda Bottoni, sottopasso Ernesto Maserati, via de' Carracci, area pedonale di collegamento tra via de' Carracci e via Insolera, via Insolera, passaggio Melchiorre Bega, via Fioravanti, via Albani, via Dall'Arca (attraversamento), via Albani, via di Vincenzo (attraversamento), via Albani, via Matteotti (attraversamento), via Algardi, via Ferrarese (fino all'intersezione con via Franceschini);

⦁ dalle ore 8.30 alle ore 15.30 (Km 40-41, Km 28-29 della 30 Km e Km 18-20 della 21 Km): via Marconi, via del Porto, via San Carlo, via Riva di Reno (attraversamento), via Nazario Sauro, via Ugo Bassi (attraversamento), via Battisti, via Barberia, via de' Carbonesi, via D'Azeglio (attraversamento), via Farini, piazza Galvani, via dell'Archiginnasio, piazza Maggiore;

⦁ dalle ore 8.00 alle ore 15.30 (Km 4-5/41-42 – Km 4-5/29-30 della 30 Km – Km 20-21 della 21 Km): via Barberia, via de’ Carbonesi, via D'Azeglio (attraversamento), via Farini, piazza Galvani, via dell’Archiginnasio, piazza Maggiore.

Le chiusure riguardano, negli stessi orari, anche le vie secondarie adiacenti a quelle riportate. Il blocco delle seguenti strade è a cura dell'organizzazione, che interviene con l'ausilio di transenne. Nelle strade a senso unico collegate alle vie riportate nel lungo elenco è possibile circolare a doppio senso di marcia, fino alla prima intersezione utile dove riprendere la circolazione regolare.

Modifiche alla viabilità

Per la giornata di domenica, cambiano le norme stradali su alcune delle strade coinvolte in determinati orari. Ecco le più importanti modifiche alla circolazione e le pene previste in caso di mancato rispetto del divieto:

⦁ dalle ore 8.30 alle ore 9.15: via De' Carracci, senso unico alternato;

⦁ dalle ore 00.30 alle ore 16.00: via della cooperazione, divieto di sosta, rimozione forzata dal civ. 23 all'intersezione con via dell'Arcoveggio;

⦁ dalle ore 00.30 alle ore 10.30:

1. Via Benedetto XIV, divieto di sosta - rimozione forzata dall'intersezione con via San Vitale all'intersezione con via Zamboni;

2. Via Caldarese, divieto di sosta - rimozione forzata dall'intersezione con Strada Maggiore all'intersezione con via San Vitale;

⦁ domenica 03 marzo 2024 dalle ore 00.30 alle ore 11.00: Via Orfeo, divieto di sosta - rimozione forzata da civ. 16 al civ. 18, dal civ. 15 all'intersezione con via degli Angeli;

⦁ dalle ore 00.30 alle ore 15.30:

Via San Carlo, divieto di sosta - rimozione forzata dal civ. 54 al civ. 60; Via Nazario Sauro, divieto di sosta - rimozione forzata dal civ. 2 al civ. 8/d; Via Cesare Battisti, divieto di sosta - rimozione forzata dal civ. 27 all'intersezione con via San Marcellino, dal civ. 22 all'intersezione con via Barberia; Via del Porto, divieto di sosta - rimozione forzata dal civ. 10 all'intersezione con via San Carlo;

⦁ dalle ore 12.00 del 02 marzo 2024 alle ore 9.00 del 04 marzo 2024: Via Venezian, divieto di sosta - rimozione forzata su tutta la sede stradale ambo i lati;

⦁ dalle ore 8.00 del 29 febbraio 2024 alle ore 17.30 del 03 marzo 2024: Piazza Roosevelt, divieto di sosta - rimozione forzata nell'area di sosta al centro della piazza, eccetto per i veicoli a servizio della manifestazione, delimitata dal cordolo spartitraffico (capigruppo, personale di servizio, etc.);

⦁ domenica 03 marzo 2024 dalle ore 00.30 alle ore 17.30: piazza Otto agosto, divieto di sosta su tutta la piazza, eccetto veicoli a servizio della manifestazione (capigruppo, personale di servizio, etc.) che espongono copia dell'ordinanza. La sosta è vietata sulle griglie metalliche presenti sulla piazza.

Variazioni nelle linee di trasporto pubblico

Sono previste modifiche temporanee anche per quanto concerne il servizio di trasporto pubblico. Le linee interessate sono le seguenti: 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 51, 52, 60, 68, 81, 86, 88, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 101, 356, 671, 677, 826, 916 e i servizi sostitutivi delle ferrovie Bologna-Portomaggiore e Bologna-Prato. Domenica 3 marzo fino alle 16, gli iscritti alla Bologna Marathon possono circolare gratuitamente su tutte le linee di trasporto pubblico della città metropolitana di Bologna.

Per tutte le informazioni necessarie, è possibile consultare la pagina apposita del sito di TPer dedicata proprio alla maratona di Bologna.

I percorsi

A seguire, l'elenco degli itinerari completi con tutte le strade interessate dalle diverse competizioni:

⦁ Bologna Marathon (42,195 km): via dell'Indipendenza, via Irnerio, piazza di Porta San Donato, via Zamboni, piazza G. Verdi, via Zamboni, via Benedetto XIV, via San Vitale, via Caldarese, strada Maggiore, via Fondazza, via Santo Stefano, via Farini, via D'Azeglio (attraversamento), via de' Carbonesi, via Barberia, piazza Malpighi (attraversamento), via Sant'Isaia, via Frassinago, piazza di Porta Saragozza, via Saragozza, via Urbana, via D'Azeglio (attraversamento), via Marsili, via Garibaldi, piazza dei Tribunali, viale XII Giugno, piazza di Porta Castiglione, via Castiglione, via Orfeo, via Borgolocchi, via Santo Stefano (attraversamento), via Dante, viale Carducci (attraversamento), via Dante, piazza Trento e Trieste, via Leandro Alberti, via Laura Bassi Veratti, via Mezzofanti, via Silvagni, via Ruggi (attraversamento), via Silvagni, via degli Orti (attraversamento), via Silvagni, via Zamenhoff, via Dagnini (attraversamento), via Zamenhoff, via Gigli, via Paganini, via Romagnoli, via Malvolta, via Parisio, via Torino, via Cavazzoni, via della Battaglia, via Pier Luigi da Palestrina, via Longo, via Firenze, rotonda Brigata Paracadutisti Folgore, via Arno, via Emilia Levante (attraversamento), via due Madonne, via Martelli, via Enrico Mattei (attraversamento), via Bassa dei Sassi, via del Fresatore, rotonda Mingazzi, via del Fonditore, via dell'Industria, rotonda Modonesi, via Larga, via del Pilastro, via San Donato, rotonda Biavati, via dell'Artigiano, piazza A. Mickiewicz (attraversamento), via Galeotti, via San Donato (attraversamento), viale della Repubblica, via Gnudi, pista ciclabile Porta Europa, via Dossetti, pista ciclabile giardino Bersani, via Parri, via della Liberazione, via Ferrarese, rotonda Monti, via da Formigine, via Guarducci, pista ciclabile giardino Yitzhak Rabin, Le ponte de l'Union, via Rimini, via Corazza, via della Croce Coperta (attraversamento), via del Tuscolano, rotonda del Tuscolano, via del Tuscolano, rotonda Don Giuseppe Nozzi, via Peglion, via Shakespeare, via Bentini, via di Galliera, via del Trebbo, via C. Colombo, via dei Terraioli, via dei Lapidari, via della Cooperazione, via dell'Arcoveggio, via Fioravanti, via Barbieri, rotonda Gozzadini, via Gobetti, rotonda Aldo Rossi, via Insolera, area pedonale di collegamento tra via Insolera e via de' Carracci, via de' Carracci (marciapiede), sottopasso Ernesto Maserati, rotonda Bottoni, sottopasso Ernesto Maserati, rotonda Ayrton Senna, via Bovi Campeggi, viale Pietramellara (attraversamento), via Boldrini, via Amendola, piazza dei Martiri 1943-1945, via Marconi, via del Porto, via San Carlo, via Riva di Reno (attraversamento), via Nazario Sauro, via Ugo Bassi (attraversamento), via Battisti, via Barberia, via de' Carbonesi, via D'Azeglio (attraversamento), via Farini, piazza Galvani, via dell'Archiginnasio, piazza Maggiore;

Il percorso della Bologna Marathon 2024, con partenza a via Indipendenza e arrivo a Piazza Maggiore

⦁ 30Km dei Portici: via dell'Indipendenza, via Irnerio, piazza di Porta San Donato, via Zamboni, piazza G. Verdi, via Zamboni, via Benedetto XIV, via San Vitale, via Caldarese, strada Maggiore, via Fondazza, via Santo Stefano, via Farini, via D'Azeglio (attraversamento), via de' Carbonesi, via Barberia, piazza Malpighi (attraversamento), via Sant'Isaia, via Frassinago, piazza di Porta Saragozza, via Saragozza, via Urbana, via D'Azeglio (attraversamento), via Marsili, via Garibaldi, piazza dei Tribunali, viale XII Giugno, piazza di Porta Castiglione, via Castiglione, via Orfeo, via Borgolocchi, via Santo Stefano (attraversamento), via Dante, viale Carducci (attraversamento), via Dante, piazza Trento e Trieste, via Leandro Alberti, via Laura Bassi Veratti, via Mezzofanti, via Silvagni, via Ruggi (attraversamento), via Silvagni, via degli Orti (attraversamento), via Silvagni, via Zamenhoff, via Dagnini (attraversamento), via Zamenhoff, via Gigli, via Paganini, via Romagnoli, via Malvolta, via Parisio, via Torino, via Cavazzoni, via della Battaglia, via Pier Luigi da Palestrina, via Longo, via Firenze, rotonda Brigata Paracadutisti Folgore, via Arno, via Emilia Levante (attraversamento), via due Madonne, via Martelli, via Enrico Mattei (attraversamento), via Bassa dei Sassi, via del Fresatore, rotonda Mingazzi, via del Fonditore, via dell'Industria, rotonda Modonesi, via Larga, via del Pilastro, via San Donato, rotonda Biavati, via dell'Artigiano, piazza A. Mickiewicz (attraversamento), via Galeotti, via San Donato (attraversamento), viale della Repubblica, via Gnudi, pista ciclabile Porta Europa, via Dossetti, pista ciclabile giardino Bersani, via Parri, via della Liberazione, via Ferrarese, via Algardi, via Matteotti (attraversamento), via Albani, via Di Vincenzo (attraversamento), via Albani, via Dall'Arca (attraversamento), via Albani, via Fioravanti, passaggio Melchiorre Bega, via Insolera, area pedonale di collegamento tra via Insolera e via de' Carracci (marciapiede), via de' Carracci, sottopasso Ernesto Maserati, rotonda Bottoni, sottopasso Ernesto Maserati, rotonda Ayrton Senna, via Bovi Campeggi, viale Pietramellara (attraversamento), via Boldrini, via Amendola, piazza dei Martiri 1943-1945, via Marconi, via del Porto, via San Carlo, via Riva di Reno (attraversamento), via Nazario Sauro, via Ugo Bassi (attraversamento), via Battisti, via Barberia, via de' Carbonesi, via D'Azeglio (attraversamento), via Farini, piazza Galvani, via dell'Archiginnasio, piazza Maggiore;

⦁ 21 km – Unipol move run tune up (21Km): via dell'Indipendenza, via dei Mille, piazza dei Martiri 1943-1945, via Amendola, via Boldrini, viale Pietramellara (attraversamento), via Bovi Campeggi, rotonda Ayrton Senna, sottopasso Ernesto Maserati, rotonda Bottoni, sottopasso Ernesto Maserati, via de' Carracci, area pedonale di collegamento tra via de' Carracci e via Insolera, via Insolera, passaggio Melchiorre Bega, via Fioravanti, via Albani, via Dall'Arca (attraversamento), via Albani, via Di Vincenzo (attraversamento), via Albani, via Matteotti (attraversamento), via Algardi, via Ferrarese, rotonda Monti, via da Formigine, via Guarducci, pista ciclabile giardino Yitzhak Rabin, Le ponte de l'Union, via Rimini, via Corazza, via della Croce Coperta (attraversamento), via del Tuscolano, rotonda del Tuscolano, via del Tuscolano, rotonda Don Giuseppe Nozzi, via Peglion, via Shakespeare, via Bentini, via di Galliera, via del Trebbo, via C. Colombo, via dei Terraioli, via dei Lapidari, via della Cooperazione, via dell'Arcoveggio, via Fioravanti, via Barbieri, rotonda Gozzadini, via Gobetti, rotonda Aldo Rossi, via Insolera, area pedonale di collegamento tra via Insolera e via de' Carracci, via de' Carracci (marciapiede), sottopasso Ernesto Maserati, rotonda Bottoni, sottopasso Ernesto Maserati, rotonda Ayrton Senna, via Bovi Campeggi, viale Pietramellara (attraversamento), via Boldrini, via Amendola, piazza dei Martiri 1943-1945, via Marconi, via del Porto, via San Carlo, via Riva di Reno (attraversamento), via Nazario Sauro, via Ugo Bassi (attraversamento), via Battisti, via Barberia, via de' Carbonesi, via D'Azeglio (attraversamento), via Farini, piazza Galvani, via dell'Archiginnasio, piazza Maggiore;

⦁ 5 km Tecnocasa city run (5Km): via Rizzoli, via dell'Indipendenza, via Irnerio, piazza di Porta San Donato, via Zamboni, piazza G. Verdi, via Zamboni, via Benedetto XIV, via San Vitale, via Caldarese, strada Maggiore, via Fondazza, via Santo Stefano, via Farini, via Castiglione, via Clavature, via Drapperie, via Calzolerie, via Rizzoli.