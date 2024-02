Attesa per la Bologna Marathon 2024: tutto quello che c’è da sapere

Bologna, 29 febbraio 2024 - L'attesa sta per finire. Bologna è pronta ad assistere a un weekend all'insegna dello sport: domenica 3 marzo scatta la "Bologna Marathon 2024", l'evento dedicato alla lunga corsa podistica diviso, a sua volta, in diverse gare con percorsi di varia lunghezza. A seguire, tutte le informazioni necessarie, le statistiche e le curiosità sulla manifestazione.

L'avvio della Bologna Marathon ha inizio da via Indipendenza nella mattinata di domenica 3 marzo

Numeri, info e statistiche

L'evento comprende al proprio interno varie gare con differenti lunghezze. La competizione più prestigiosa tra le tante è sicuramente la "Bologna Marathon", con il percorso regolare di 42,195 km, che prevede 1500 corridori alla partenza e il cui itinerario interessa una buona parte del centro (partenza da via Indipendenza e arrivo a Piazza Maggiore) e i quartieri Navile, San Donato, Santo Stefano e Savena.

Sono invece 1400 gli iscritti alla 30 Km dei Portici e poco sopra i 3000 coloro che aderiscono alla 20esima edizione della UnipolMove Tune Up, con un percorso di 21 km.

A questi 6000 atleti bisogna aggiungere gli oltre 2000 iscritti alla 5 km, che include anche il programma "Run 5000" in cui partecipano 16 enti del settore terziario bolognese. Il totale aumenta così fino a 8000 partecipanti attesi per un evento imperdibile e che è pronto a coinvolgere diverse via della città, sia dentro che fuori le mura.

Si tratta di un'edizione sempre più a carattere internazionale, con il 10% dei partecipanti proveniente da Paesi stranieri. Sono ben 77 le diverse nazionalità coinvolte: la nazione più rappresentata è la Germania con 93 atleti, seguita da Francia con 76 podisti, Gran Bretagna con 68 e via via tutte le altre, tra cui USA, Grecia e presino Nuova Zelanda e Taipei.

Per ciò che concerne gli italiani, una percentuale corposa dei partecipanti, il 39%, è bolognese (circa 2400 atleti), ma la gara prevede rappresentanti di tutte e 20 le regioni italiane, provenienti complessivamente da 107 provincie.

La Bologna Marathon è variegata anche per ciò che riguarda il fattore legato all'età. Un concorrente maschile ha compiuto 77 anni lo scorso 10 febbraio, mentre tra le donne la più anziana compirà 66 anni il prossimo 14 maggio. Non manca, in ogni caso, la presenza dei giovani, tra i quali figurano due ragazzi che hanno appena compiuto 20 anni.

Tra i favoriti per le vittorie finali, spiccano il keniota Simon Kamau Njeri della squadra Run2gether, con un record personale di 2h14’21” registrato nel 2022. Da tenere d'occhio anche David Colgan, 43enne italo-inglese nato a Bologna, e gli italiani Salvatore Franzese e Riccardo Vanetti. I campo femminile, invece, il nome da evidenziare è quello della ex campionessa italiana di maratona Federica Moroni della Dinamo Sport. Provanno a sfidarla Giorgia Venturi della Podistica Ozzanese, Valentina Agu della Gsr Ferrero e tante altre atlete, esordienti e non.

Il programma e le premiazioni

Cultura protagonista nella giornata di venerdì, nel quale è possibile per gli iscritti alle corse visitare gratuitamente i musei della città. Alle 15:30 apre i battenti il villaggio espositivo dell'evento, posto tra piazza Maggiore e Piazza del Nettuno. Alle 17 appuntamento con la seduta di training Waff di Daniela Nuti.

Sabato 2 marzo, gli organizzatori dell'evento permettono un tour guidato mattutino della città, ripetuto poi anche in notturna alle 20:30. Alle 11 tutti ai nastri di partenza per l'inizio della Tigotà Kids Marathon, la corsa dei più piccoli. Alle 12:45, invece, il personal trainer Federico Accorsi dirige un allenamento di gruppo, prima del pomeriggio dove è in programma alle 16 la presentazione del libro "Corsa e Coscienza, un incontro nel Cuore" di Roberto Riccio. Si conclude la giornata con la Messa del Maratoneta, in programma alle 19 presso la chiesa di San Giovanni Battista dei Celestini.

Domenica mattina si fa sul serio, con l'ìnizio delle gare senior. Alle 8:45 è il turno della UnipolMove Run Tune Up (21 km), mentre alle 9:15 tocca alle due corse principali, la 30km e la Bologna Marathon. Le corse hanno inizio da via Indipendenza e sono accompagnate dalla musica di oltre 300 musicisti. Alle 10:15 parte, invece, la 5Km Tecnocasa Bologna City Run.

L'avvio della competizione di domenica mattina è dato da Teresa Lopilato, presidente di Bologna Marathon, ed è attesa la presenza del sindaco Matteo Lepore. In gara anche volti noti, come l'assessora allo sport Roberta Li Calzi e Piero Barone del trio musicale "Il Volo". Alle premiazioni assistono anche il presidente di Regione Stefano Bonaccini e il massimo dirigente del CONI regionale, Andrea Dondi.

Le chiusure

In vista della Bologna Marathon, sono chiusi per la giornata di domenica 3 marzo alcuni svincoli della tangenziale bolognese. Dalle 9 alle 13, o in caso di ritardo fino al termine della competizione, resta chiuso lo svincolo 9 San Donato, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, sono accessibili gli svincoli 8bis viale Europa e 10 Zona industriale Roveri. Chiude anche lo svincolo 11, per coloro che provengono da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. Si consiglia, in tal caso, di uscire allo svincolo 11 bis Castenaso o 10 Zona indsutriale Roveri.