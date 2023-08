Martina Pelosi ritrovata sana e salva: resta il mistero sulla scomparsa della negoziante di Castel San Pietro

Bologna, 28 agosto 2023 - E' durato poco il mistero sulle sorti di Martina Pelosi, la commerciante di Castel San Pietro scomparsa da venerdì pomeriggio dopo aver affisso un cartello "torno subito" sulla vetrina del suo negozio di giocattoli. Nella tarda serata di ieri infatti Martina è stata ritrovata. Grande sollievo in città: "Sta bene e ne siamo tutti felici", conferma il Comune di Castel San Pietro Terme, paese di residenza della 45enne, titolare di un negozio di giochi. Martina era sparita nel nulla intorno alle 17 di venerdì scorso e la sua scomparsa aveva generato grande apprensione: ieri erano state organizzate squadre di ricerca e un centinaio di persone si sono attivate, mentre sul web rimbalzavano appelli e avvistamenti. Poi il ritrovamento, in buone condizioni: chissà cosa le è successo in questo weekend.