Insulta e minaccia di morte la madre: “Adesso vengo lì e ti sotterro”. Arrestato

Bologna, 13 maggio 2024 - Ha minacciato la madre di morte, sottoponendola a continue vessazioni, se lei non acconsentiva a dargli i soldi che lui richiedeva. La donna si era rivolta ai carabinieri e aveva ottenuto per il figlio il divieto di avvicinamento. Misura, però, che l'uomo ha violato, venendo arrestato dai militari dell'Arma.

La donna pur di accontentare il figlio e le sue richieste di denaro era stata costretta a chiedere dei prestiti per un totale di ventimila euro, dovendo subire anche maltrattamenti a livello psicologico. Il figlio, infatti, la minacciava con frasi del tipo: "Adesso vengo lì e ti sotterro sotto 50 metri di terra". Una situazione che aveva portato la vittima ad avere anche seri problemi di salute, arrivando a perdere oltre 15 chili. Motivo per cui la donna si è rivolta ai carabinieri.

Nonostante questo, il trentatreenne, invece di rispettare la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna, si è presentato sul posto di lavoro della madre, ma non è riuscito a raggiungerla perché i militari dell'Arma lo hanno arrestato in flagranza di reato.

In un'altra circostanza, invece, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di un quarantenne per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, avrebbe più volte picchiato, pedinato e minacciato di morte l'ex compagna, che aveva deciso di lasciarlo, con frasi del tipo: "Ti butto l'acido muriatico in faccia, ho una bottiglietta in macchina sempre pronta all'uso".

In un'occasione, il quarantenne sarebbe riuscito a entrare in casa della donna, che era in compagnia del figlio minorenne, spaventandola. La vittima, a causa di tutte queste vessazioni, viveva in uno stato perenne di ansia, perdendo peso e vomitando ogni volta che mangiava. L'uomo, rintracciato dai carabinieri, è stato sottoposto alla mira cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.