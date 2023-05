Monterenzio (Bologna), un ponte militare per aggirare la frana

Bologna, 27 maggio 2023 – C’è l’ipotesi di un ponte Bailey a Monterenzio. "Abbiamo avuto un sopralluogo degli uomini del Genio ferrovieri di Castel Maggiore – spiega il sindaco Ivan Mantovani –. È necessario far ripartire la circolazione sulla provinciale 7 Idice perché la frana si è abbattuta a circa 150 metri del Municipio e ho fatto questa proposta per riaprire la strada e avere di nuovo un collegamento con la Toscana. Ora aspetto una risposta, vedremo se l’ipotesi del ponte Bailey è percorribile".

Frana alle porte di Monterenzio (Ansa)

A Monterenzio ieri mattina è passata anche Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura. "È venuta a vedere l’impatto dell’alluvione sull’Appennino, mentre si dirigeva verso Cesena", precisa Mantovani.

Una delegazione dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, unità produttiva dell’Agenzia Industrie Difesa, l’altro giorno ha donato soluzioni disinfettanti e integratori alimentari salini. A ricevere il materiale è stato il sindaco.

"Abbiamo già fatto una prima distribuzione agli operatori della Protezione civile – sottolinea Mantovani – e adesso proseguiremo".

Il collegamento con Firenze nasce attraverso una giovane farmacista del luogo, Carolina Bacci.

“Ho svolto la tesi pratico-professionale di laurea in Farmacia in collaborazione con lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze sui farmaci orfani per le malattie rare e mi sono laureata lo scorso anno. Da questo progetto – osserva Bacci – è nata una collaborazione tra l’Alma Mater e l’Agenzia Industrie Difesa. Per questo giovedì abbiamo ricevuto la delegazione da Firenze".

L’Agenzia Industrie Difesa aggiunge che "la soluzione disinfettante rappresenterà un importante strumento per scongiurare rischi di tetano dettati dalle alluvioni".