Il volto di Matteotti sulla facciata del Copernico: “Bologna ricorda il primo martire del fascismo”

Bologna, 4 giugno 2024 – Il volto di Giacomo Matteotti sulla facciata del liceo Copernico nel quartiere San Donato apre il programma di iniziative culturali di Comune, Università di Bologna e Fondazione Gramsci Emilia-Romagna. Un omaggio in occasione del centenario dell'assassinio del deputato socialista e antifascista avvenuto il 10 giugno 1924. Il legame tra Matteotti e Bologna - all'Alma Mater Matteotti studiò e si laureò - verrà ricordato con la posa di una targa in via Fondazza 32 il 10 giugno.

Il murale del deputato socialista è stato realizzato dallo street artist Francesco Ferreri, noto come Chekos'art, autore anche dell'opera sulla facciata delle Aldini Valeriani dedicata a Gramsci. A corredo dell'immagine di Matteotti, la sua frase "L'amore alla collettività delle diffondersi tra noi". Parole tratte dal suo scritto del 1908 sul periodico "La Lotta".

Tanti gli incontri organizzati dall'Unibo per l'autunno tra presentazioni di libri, poesie, spettacoli e dibattiti. All'inaugurazione del murale gli studenti del Copernico, il sindaco Matteo Lepore, l'assessore alla Scuola Daniele Ara e la delegata alla Cultura Elena Di Gioia, con la presidente del Quartiere Adriana Locascio, la dirigente del Copernico Fernanda Vaccari e Virginia Todeschini della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna.

"Nella storia di Matteotti c'è la storia della nostra democrazia", le parole del sindaco Lepore. Che annuncia come il Comune ricorderà il "primo martire del fascismo" anche in via Matteotti, sul ponte della stazione, con un'installazione che verrà accesa il 10 giugno con la frase del deputato socialista: "Noi siamo per la più intera libertà per tutti"