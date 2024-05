Musica e folla in strada, i residenti denunciano. Il questore di Bologna chiude Scampo

Bologna, 24 maggio 2024 – La musica è finita. Almeno per 15 giorni. Le immagini della folla di ragazzi radunata di fronte al locale ‘Scampo’ di via Galliera, nei giorni scorsi, hanno fatto il giro del web, accompagnate dalle lamentele dei residenti della strada, che denunciavano "musica alta fino a notte fonda, persone in strada che parlano e bevono, creando problemi anche al traffico".

Un disagio arrivato fino negli uffici del Comune e della Questura, con la polizia che ha deciso di effettuare dei controlli nel locale per riscontrare quanto segnalato dai residenti.

E così il personale della Divisione di polizia amministrativa, assieme agli agenti della polizia locale, sezione commerciale, è intervenuto più volte, tra la fine di aprile e i primi di maggio, nella ‘pescheria moderna’ di via Galliera, per verificare se effettivamente, come lamentato dagli abitanti della zona, il locale mettesse musica a tutto volume.

E così è stato: i poliziotti hanno accartato la presenza di numerosi avventori, riversati in strada, e musica diffusa ad altissimo volume. Una situazione che ha portato il questore Antonio Sbordone, una volta ricevute le relazioni, a sospendere, per 15 giorni, l’attività del locale. Il provvedimento, ex articolo 100 del Tulps, è stato notificato la sera di mercoledì dalla polizia ai titolari di ‘Scampo’.