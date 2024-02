Nidi comunali Bologna, riaperte le iscrizioni

Bologna, 1 febbraio 2024 - Buone notizie per i genitori con bebè rimasti fuori dai nidi comunali. L’assessorato alla Scuola ha riaperto le iscrizioni che si chiuderanno alle ore 24 del 12 febbraio. La domanda, però, riguarda solo i 54 posti nei nidi (parti time o full time) e 24 negli spazi bimbi liberi. Solo e solamente per questi si può inviare la richiesta attraverso il portale comunale e Scuole Online.

Questa tornata extra riguarda i bimbi nati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 che non sono già iscritti nell’anno educativo in corso né a un nido comunale con accesso da graduatoria né a un servizio educativo 0-3 convenzionato.

La nuova graduatoria sarà pubblicata entro la prima metà di marzo 2024: subito dopo inizierà l’inserimento dei bambini ammessi.

La nuova opportunità di accesso al nido è il risultato dei “posti non assegnati perché non richiesti dalle famiglie in lista d'attesa”. Una scelta individuale che può portare a non accettare i nidi proposti. Rispetto agli anni precedenti, fa sapere l’amministrazione, “le disponibilità sono maggiori perché è stata ampliata l'offerta in corso d'anno con il nuovo nido Tempesta. Inoltre è stata incrementata la capienza nei nidi comunali. Questo per un aumento complessivo, da gennaio, di 58 posti”. Tutto ciò avviene “in accordo con il coordinamento pedagogico. In via eccezionale, abbiamo valutato di poter effettuare inserimenti fino alla fine di marzo. Il regolamento comunale dei nidi prevede che gli inserimenti a copertura dei posti disponibili si effettuano, di norma, entro la fine di febbraio”.

Disponibilità

1) Borgo Panigale – Reno Amico Gattone: 1 posto Graziella Fava: 2 posti 2) Porto Saragozza P. Martini: 3 posti Aquilone: 1 posto 3) San Donato – San Vitale Anna Frank: 3 posti E.F. De Giovanni: 2 posti Filonido: 1 posto Zaccherini Alvisi: 12 posti Livio Tempesta: 9 posti M.L. Alpi: 1 posto Ada Negri: 1 posto Primavera: 3 posti San Donato: 1 posto Vestri: 2 posti XVIII Aprile 1945: 1 posto 4) Santo Stefano Gozzadini: 3 posti Tovaglie: 2 posti Villa Teresa: 1 posto 5) Savena Roselle: 5 posti 6) Porto-Saragozza Il tempo dei giochi (spazio bimbi): 10 posti 7) San Donato San Vitale Più Insieme (spazio bimbi): 14 posti