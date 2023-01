Una notte nei parchi di Bologna: Lunetta Gamberini, ora il buio fa paura. "Soli non giriamo più"

Bologna, 21 gennaio 2023 – I parchi bolognesi, di giorno, sono luoghi di incontro e socialità. Quando cala il buio della sera, però, le aree verdi cambiano faccia, diventando, talvolta, pericolose. Risale a esattamente una settimana fa l’ultima aggressione nei pressi del parco Lunetta Gamberini, dove l’intervento di una donna è stato determinante per salvare una ragazza da una violenza sessuale. Una giovane studentessa di 20 anni ha infatti subìto un tentativo di stupro mentre attraversava a piedi il sottopassaggio ferroviario in via Guazzaloca. Di giorno, come detto, la zona è molto frequentata da residenti, bambini o semplici passanti, mentre di sera si svuota, dando possibili occasioni di agire ad aggressori e malviventi. I volontari dell’Associazione italiana per la sicurezza ambientale di pattuglia Lunetta gamberini A inizio mese, sempre alla Lunetta Gamberini un ragazzo avrebbe sfruttato il buio del tardo pomeriggio per minacciare una donna che passeggiava con il suo cane e tentare di rapinarla. Il malvivente con un passamontagna l’avrebbe avvicinata in una zona poco illuminata e minacciata con un coltello, dicendole "Dammi i soldi sennò ti ammazzo". La donna, una 50enne, ha reagito inseguendolo e gridando facendolo scappare. In un mese, quindi, ben due gli episodi di...