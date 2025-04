Si spoglia e aggredisce i carabinieri durante un controllo: arrestato

Molinella (Bologna), 15 aprile 2025 - Doveva essere un normale controllo, ma alla richiesta dei documenti, è arrivato a denudarsi e aggredire i militari con calci e pugni. Per questo i carabinieri della compagnia di Molinella hanno arrestato un 29enne marocchino, disoccupato e senza fissa dimora, per resistenza e lesioni aggravate a un pubblico ufficiale.

Cos’è successo

I fatti si sono verificati nell’area dell’Interporto di Bentivoglio durante un controllo della circolazione stradale. Quando i militari hanno fermato la Volkswagen Touran, su cui viaggiava il 29enne già noto alle forze dell’ordine, lui si è subito mostrato poco collaborativo e insofferente fino a scendere dall’auto e spogliarsi, rimanendo in mutande. In evidente stato di alterazione psico-fisica, non ha voluto fornire i documenti di identità, iniziando ad inveire contro i carabinieri, per poi aggredirli con calci e pugni. Durante la colluttazione, uno dei militari è rimasto ferito ad una mano (quindici giorni di prognosi).

L’arresto e la convalida

L’arrestato è stato quindi portato in tribunale per la celebrazione del giudizio per direttissima. L’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata emessa la misura dell’obbligo di dimora nel Comune e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nel corso degli accertamenti, i carabinieri hanno poi denunciato a piede libero il fratello dell’arrestato, un 46enne che era alla guida della Volkswagen Touran, per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.

Il precedente

Qualche giorno fa, in Bolognina, i carabinieri della stazione Navile erano intervenuti in via Di Vincenzo mentre svolgevano un servizio di controllo del territorio assieme ai militari dell’Esercito di Strade Sicure. Erano stati chiamati dai cittadini che avevano notato un uomo danneggiare le auto in sosta per rubarci dentro. Anche in questo caso, l’uomo, un 37enne marocchino, senza fissa dimora e pregiudicato, che è stato fermato, aveva reagito aggredendo i militari, fino a colpirli con calci e pugni. Era poi stato arrestato per tentato furto aggravato e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In direttissima, dopo la convalida, in attesa dei termini a difesa, il 37enne era stato rimesso in libertà e sottoposto al divieto di dimora a Bologna.