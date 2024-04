Nuovi parcheggi per residenti a Bologna in zona Mengoli e Laura Bassi: ecco dove

Bologna, 16 aprile 2024 – Nuovi parcheggi per residenti in zona via Mengoli e via Laura Bassi: partiranno domani, mercoledì 17 aprile, i primi lavori di segnaletica orizzontale e verticale per potenziare la sosta residenziale dopo le proteste dopo la realizzazione della pista ciclabile "raccogliendo così alcune delle proposte dei cittadini residenti nella zona”, fa sapere il Comune.

Al termine dell’intervento i posti in più riservati ai residenti saranno circa 200. Mentre saranno 45 i posti auto trasformati da sosta ordinaria a sosta a rapida rotazione (che dalle18 alle 9 diventano a disposizione gratuitamente per tutti, residenti compresi).

Queste le strade coinvolte:

Zona Mengoli - Quartiere San Vitale

Nuova sosta per residenti Largo Molina: 70 posti auto centrali, trasformazione da sosta libera a strisce bianche per soli residenti Zona L h24;

via Vizzani (parte del tratto tra via Azzurra e via dell'Arcobaleno), trasformazione da sosta libera a strisce bianche per soli residenti Zona L h24;

via Mengoli - lato pari: 12 posti auto per residenti zona L h24: trasformazione da strisce blu a strisce bianche per soli residenti Zona L h24;

via Vela - lato dispari: 14 posti auto per residenti zona L h24, trasformazione da strisce blu a strisce bianche per soli residenti Zona L h24.

Nuova sosta a rapida rotazione via Mengoli, di fronte al Poliambulatorio AUSL: trasformazione di 13 posti auto da sosta ordinaria a sosta a rapida rotazione.

Zona Laura Bassi - Quartiere Santo Stefano

Nuova sosta per residenti via Albini - lato dispari: 30 posti auto per residenti zona M h24, trasformazione da strisce blu a strisce bianche per soli residenti Zona M h24;

via Silvagni - lato pari: 46 posti auto per residenti zona M h24, trasformazione da strisce blu a strisce bianche per soli residenti Zona M h24;

via Gardini - lato pari: 12 posti auto per residenti zona M h24, trasformazione da strisce blu a strisce bianche per soli residenti Zona M h24;

vie Sarti, Giordani, Monari, Francioni, Busi: istituzione di sosta per soli residenti Zona M h24 (istituzione di zone residenziali).

Nuova sosta a rapida rotazione via Mezzofanti (tratto tra Silvagni/Laura Bassi) e via Dagnini (tratto tra Ruggi e Mezzofanti) trasformazione di 32 posti auto da sosta ordinaria a sosta a rapida rotazione.

Cos’è la sosta a rapida rotazione

La sosta a rapida rotazione vale dalle 9 alle 18 (durante tale fascia oraria la sosta è sempre a pagamento, non valgono gli abbonamenti alla sosta, né la gratuità per i residenti) mentre al di fuori della fascia oraria di pagamento, cioè dalle 18 alle 9, la sosta è gratuita e libera per tutti.

I tempi

Nella giornata di domani, fa sapere Palazzo d’Accursio, si realizzerà la segnaletica orizzontale nelle seguenti strade: via Gardini, via Albini e via Silvagni nel Quartiere Santo Stefano. Mentre il giorno successivo verrà installata la segnaletica verticale. Venerdì 19 verrà invece aggiornata la segnaletica verticale nelle vie Sarti, Giordani, Monari, Francioni, Busi e Mezzofanti. La settimana successiva, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, si continuerà nel Quartiere San Vitale-San Donato, con l'esecuzione della segnaletica orizzontale in via Mengoli, via Vela e via Vizzani e all'installazione della segnaletica verticale nei giorni immediatamente successivi.