Tram in via Riva Reno a Bologna: strade chiuse, nuovi parcheggi e modifiche ai bus

Bologna, 16 aprile 2024 – Proseguono i lavori del cantiere per la linea rossa del tram in via Riva di Reno a Bologna. I lavori dureranno per 16 mesi e da domani – come annuncia il Comune – sarà chiuso l’incrocio Riva Reno-Lame (per tre mesi). Da lunedì 22 aprile, invece, inizia il cantiere che porterà in primo luogo la demolizione del solaio di copertura del canale e al ritorno del Reno (a vista) in città.

I lavori per la linea rossa del tram in via Riva Reno (foto Schicchi)

Chiusura incrocio tra via Riva di Reno e via delle Lame

Dopo gli interventi propedeutici effettuati tra ieri e oggi, da domani, mercoledì 17 aprile, fin dalla mattinata, sarà chiuso anche l’incrocio tra via Riva di Reno e via delle Lame, come già preannunciato. Per i prossimi tre mesi, provenendo dal centro su via delle Lame, sarà possibile svoltare sia a destra su via Riva di Reno (in direzione via Marconi), sia a sinistra verso via Brugnoli. Per i non autorizzati alla Ztl, l’accesso al tratto di via Riva di Reno compreso tra via delle Lame e via Marconi avverrà da quest’ultima e da Largo Caduti del Lavoro, con prosecuzione su via Azzo Gardino che cambia senso di marcia; raggiunta via Riva di Reno, si potrà attraversare via delle Lame e proseguire su via Brugnoli, mentre i varchi Ztl rimarranno attivi.

Parcheggi auto per i residenti

Sempre da domani, per i residenti diverranno fruibili i posti auto lungo la preferenziale di via delle Lame, tra via Calori e via Riva Reno. I nuovi stalli – delimitati dalla segnaletica orizzontale già tracciata – saranno raggiungibili da via Lame percorrendo la preferenziale sospesa.

Modifiche a percorsi e fermate dei bus

Inoltre, dalle 7 di mercoledì entrano in vigore anche le modifiche a percorsi e fermate delle linee di trasporto pubblico che servono l’area e le zone limitrofe (18, 19, 23, 29, 36, 39, 68, 81, 83, 86, 87, 88, 91, 92, 97, 98, 99, 242, 243, 273, 445 e 450). Le linee che di norma transitano su via Lame (18, 19, 23, 29, 36, 39, 81, 83, 86, 87, 91, 92, 445) potranno contare su due preferenziali appositamente istituite e già attive: la prima in via Luigi Calori, sul lato destro della carreggiata, fino all’intersezione con viale Silvani, in prossimità del semaforo; la seconda nel tratto di viale Silvani compreso tra il civico 6 (intersezione con via Calori) e piazza di Porta San Felice. Tutte le modifiche relative ai nuovi percorsi e alla soppressione e sostituzione delle fermate sono disponibili sul sito tper.it.