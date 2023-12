Nuova occupazione a Bologna: attivisti dentro le ex Poste di via Corazza

Bologna, 8 dicembre 2023 – Nuova occupazione in città. Dopo due giorni di tensione e sgomberi, una ventina di attivisti vicini all’ex centro sociale Xm24 hanno occupato le ex Poste di via Corazza 8. Sul posto sono arrivati anche la Digos e i carabinieri, per verificare la situazione.

Il programma della giornata di occupazione prevede un’assemblea contro il passante alle 16, un laboratorio di autoformazione legale alle 17. Poi cena e concerti.

Notizia in aggiornamento