Scontri a Bologna: due occupazioni sgomberate in Corticella e sui viali

Bologna, 6 dicembre 2023 – Scontri (video) tra manifestanti e forze dell’ordine stamattina in via di Corticella, dove è in corso uno dei due sgomberi a Bologna.

Sgomberi in corso a Bologna (foto Schicchi)

Le forze dell’ordine sono infatti al lavoro su due fronti: quello dove si sono verificati gli sgomberi tra gli attivisti e le forze dell’ordine è un edificio occupato da alcune famiglie coordinate dal collettivo Plat, che qui aveva dato vita al suo ‘progetto’ di radical housing per dare un tetto agli immigrati. Durante le operazioni, però, è avvenuto il contatto tra le fazioni opposte.

Lo sgombero in viale Filopanti, vicino a via Zamboni (foto Schicchi)

Il secondo immobile è l’ex istituto Zoni in viale Filopanti, ‘preso’ dal Collettivo universitario autonomo (Cua). In questo caso, l’occupazione era iniziata il 23 ottobre, con l’obiettivo del Cua di creare “uno 'student hostel' per creare posti letto gratis, forme di solidarietà e organizzazione attiva”.

A metà ottobre era stato sgomberato l’Istituto Santa Giuliana in via Mazzanti.

.