Occupazione liceo Laura Bassi a Bologna: nuova protesta nelle scuole

Bologna, 16 aprile 2024 – Anche il liceo Laura Bassi sceglia la via dell’occupazione, dopo il Fermi. Oggi gli studenti hanno dichiarato ‘prese’ sia la succursale di via Broccaindosso sia la sede di via Sant’Isaia. Ancora incerta la situazione al liceo musicale Lucio Dalla.

A rivendicare la protesta è il collettivo del Laura Bassi che, dopo la riunione plenaria di questa mattina, ha già appeso lo striscione d’ordinanza anche in via Sant’Isaia. Atteso anche l’incontro con il preside Michele Iuliano, arrivato alla guida del liceo a settembre dall’istituto comprensivo 10 e quindi alle prese con la sua prima occupazione.

Tutto questo mentre al liceo Fermi prosegue lo stop alle lezioni. Oltre a respingere al mittente l’apertura al dialogo di docenti che ponevano come ‘condizione’ il passaggio ad una situazione di legalità (di fatto la cogestione), nel liceo di via Mazzini si registra un furto di cavi. Forse necessari per l’amplificazione della festa che si è tenuta ieri sera.

I ladri, non si sa se esterni o interni, hanno forzato una finestra, passando dalla scala antincendio.