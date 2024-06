Omicidio di Anzola, il vigile che ha sparato a Sofia Stefani resta in carcere

Bologna, 10 giugno 2024 – Resta in carcere Giampiero Gualandi, il vigile 62enne accusato di omicidio volontario per aver ucciso, lo scorso 16 maggio, l'ex collega 33enne Sofia Stefani nella sede del Comando della Polizia locale di Anzola dell' Emilia, in provincia di Bologna.

Omicidio di Anzola: l'arrivo del vigile Giampiero Gualandi in tribunale e a destra la vittima Sofia Stefani

A causare la morte della giovane fu un colpo sparato dalla pistola d'ordinanza di Gualandi. A confermare la misura cautelare nei confronti dell'indagato è stato il Tribunale del Riesame, che ha sciolto la riserva dopo l'udienza che si era tenuta giovedì. Le motivazioni saranno rese note nel giro di 45 giorni.