Passante e tram, i cantieri. Restringimenti e chiusure

Al via, questa settimana un altro cantiere propedeutico alla linea del tram. In particolare, via Marco Emilio Lepido da domani, dall’altezza dell’attraversamento semaforizzato fronte centro commerciale a via Savonarola, è previsto il restringimento della carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia per il transito veicolare e sospensione della corsia riservata ai mezzi pubblici per i lavori inerenti il progetto della prima Linea Tranviaria di Bologna (Linea Rossa). Termine previsto dei lavori il 18 marzo. Via Riva Reno, sabato e domenica, tra via San Felice e piazza Azzarita, chiusa per smontaggio gru edile tra le 8 e le 19 con sospensione del telecontrollo Sirio di via San Felice direzione centro. Termine previsto: 31 luglio 2024. Via di San Luca, domani e martedì, chiusa tra le 10 e le 17, e tra lunedì 19 e venerdì 23 febbraio, nella stessa fascia oraria, per lavori al Portico. Via Stalingrado da domani, la carreggiata direzione centro dall’incrocio con via Della Manifattura e l’attraversamento pedonale semaforizzato, avrà un restringimento della carreggiata da tre a due corsie e deviazione dei percorsi ciclabili esistenti sulla stessa via Stalingrado e su via della Manifattura incrocio via Ferrarese, con posizionamento di segnaletica d’indirizzamento, per lavori inerenti la realizzazione del nuovo Tecnopolo. Termine previsto lavori: 31 luglio. Via Marche da domani restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento di un tratto della pavimentazione dei marciapiedi. Termine previsto: mercoledì 21 febbraio.

Proseguono, durante tutta la prossima settimana i lavori relativi al Lotto o al Passante autostradale, per la realizzazione di 15 nuovi varchi tra le carreggiate autostradali e tangenziale. Lavori che comporteranno anche alcune chiusure notturne.

Cantieri e relative chiusure: tra l’allacciamento A14/A13 e Bologna San Lazzaro in direzione sud, tratto chiuso dalle 22 di domani alle 6 di martedì. Di conseguenza sarà chiusa Bologna Fiera in entrata per Ancona. Chiuso lo svincolo A13 Sud/A14 Sud. Tra Bologna San Lazzaro e l’allacciamento A14/A13 in direzione Nord, tratto chiuso dalle 22 di domani alle 6 di mercoledì. Chiusa Bologna Fiera in entrata per Milano. Chiuso lo svincolo A14 Nord/A13 Nord. Tra Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione Sud, tratto chiuso dalle 22 di mercoledì alle 6 di giovedì. Di conseguenza sarà chiusa la carreggiata Sud del Raccordo di Casalecchio. Chiuso lo svincolo A13 Sud/A14 Sud. Tra l’allacciamento A14/A13 e Borgo Panigale in direzione Nord, tratto chiuso dalle 22 di giovedì alle 6 di venerdì. Di conseguenza sarà chiusa la carreggiata Sud del Raccordo di Casalecchio. Chiuso lo svincolo A13 Sud/A14 Sud. Tra lo svincolo 11 e lo svincolo 9, e tra lo svincolo 10 e lo svincolo 8, della tangenziale in direzione Nord, tratto chiuso, in modalità alternata, dalle 22 di venerdì alle 6 di sabato. Tra lo svincolo 8 bis e lo svincolo 10, e tra lo svincolo 9 e lo svincolo 11, della tangenziale in direzione Sud, tratto chiuso, in modalità alternata, dalle 22 di martedì alle 6 di mercoledì. Proseguono, non legati ai lavori del Passante, tutti gli altri cantieri che interessano l’asse tangenziale-autostradale.