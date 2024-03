Passaporto urgente: come averlo a Bologna, la nuova procedura

Bologna, 19 marzo 2024 – Una, anzi due corsie di emergenza per chi ha necessità urgente di ottenere un nuovo passaporto. Considerate le lunghe attese e le difficoltà per prenotare un appuntamento che hanno caratterizzato il periodo post Covid, anche a Bologna attuando le disposizioni emanate a livello centrale dal Dipartimento di pubblica sicurezza, è stato messo a disposizione degli utenti un servizio per la prenotazione degli appuntamenti in somma urgenza, destinando ulteriori agenti all’ufficio passaporti per la gestione di queste pratiche.

Tempi lunghi per ottenere il passaporto? La Questura di Bologna trova nuove soluzioni per far avere il documento velocemente

Per chi avrà un’urgenza inferiore ai 30 giorni, sarà possibile sul sito della polizia compilare un apposito modulo, allegando la documentazione che dimostri l’urgenza, prenotando un appuntamento in tempi più stretti. Allo scopo è stato destinato l’ex ufficio Urp di piazza Galilei.

Chi invece dimostrerà di avere meno di 15 giorni a disposizione prima della partenza, sempre presentando autocertificazione e documenti (ad esempio biglietti aerei) potrà andare direttamente all’ufficio di via Sant’Isaia presentando tutta la documentazione necessaria al rilascio.

“Un servizio in più - ha spiegato il questore Antonio Sbordone - che dimostra l’impegno della polizia per rispondere alle necessità dei cittadini”.

Nell’occasione è stato presentato anche il nuovo dirigente della divisione Pas della Questura, cui fa capo l’ufficio passaporti, Marco Gianfrancesco.