Paziente morto all’ospedale Bellaria: aperta un’inchiesta per sospetta infezione

Bologna, 3 aprile 2024 - Sulla morte di un paziente di 58 anni, deceduto nel weekend di Pasqua all'ospedale Bellaria. la Procura di Bologna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. L'inchiesta è stata aperta in seguito alla denuncia dei familiari dell'uomo, assistiti dall'avvocato Michelina Suriano, e il pm di turno Tommaso Pierini ha disposto l'autopsia, per chiarire le cause del decesso. Il sospeto è che il 58enne sia morto - ma è una ipotesi da verificare con gli esami medico-legali - per le conseguenze di un'infezione a una mandibola, sorta in seguito a un intervento chirurgico maxillo-facciale legato a un incidente, alcune settimane prima.