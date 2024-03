Cna, estetiste e parrucchieri al Bellaria La consulenza di estetiste e acconciatori per pazienti in terapia oncologica si amplia con il progetto ’Make up for The Cure – spazio alla bellezza’ al Bellaria, in collaborazione con Cna Bologna e Komen Italia. Offerta gratuita di consigli e supporto per affrontare gli effetti delle terapie. Contatti per prenotazioni: donnealcentro@komen.it o 051/4966178.