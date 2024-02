Piazza Aldrovandi a Bologna: nuove corsie preferenziale e ciclabile

Bologna, 29 febbraio 2024 – Non solo la preferenziale di via Farini, in centro cambia anche la viabilità di piazza Aldrovandi, uno dei centri della movida notturna. Le modifiche sono state pensate per facilitare il passaggio di due nuove linee di bus 44 e N8.

Infatti, nella carreggiata centrale saranno introdotte una corsia preferenziale che collegherà via San Vitale a Strada Maggiore ed una corsia ciclabile contromano.

La nuova corsia preferenziale: chi può passare

Nella piazza ci sarà una nuova fermata del bus per la linea 44 posta sul marciapiede alberato verso via San Vitale, al posto dell'attuale stallo taxi. Inoltre rimarrà attiva la fermata esistente per la navetta C collocata all’altezza del civico 2, verso l’incrocio con Strada Maggiore.

Sulla preferenziale transiteranno bus e altri autorizzati (taxi, accompagnatori a persone disabili con contrassegno H, pubblica sicurezza…..). In deroga transiteranno anche gli operatori del mercato per le operazioni di carico e scarico, le cui regole e il numero di stalli rimangono invariati rispetto alla situazione attuale, sia per il mercato che per le attività commerciali sotto il portico.

I proprietari dei chioschi

Sono inoltre autorizzati all’accesso, nelle fasce orarie 5.30-7.30, 9-10.30, 15.30-16.30 e 20-21.30, i mezzi collegati a contrassegni “operativi” validi, dei proprietari dei chioschi del mercato rionale. Infine sono autorizzati all’accesso 0-24 gli accedenti ai passi carrabili.

Nelle scorse settimane l’assessora al Commercio Luisa Guidone ha incontrato diverse volte le attività commerciali della piazza per illustrare le novità sull’assetto.

La ciclabile

Le biciclette potranno percorrere la corsia ciclabile preesistente, che verrà prolungata istituendo una parte nuova parallela alla corsia preferenziale in direzione via San Vitale.

I taxi

L’area di sosta dei taxi viene spostata nel corsello sul lato ovest della piazza, all’altezza del civico 12.