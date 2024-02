Nuova preferenziale in via Farini a Bologna: quando si attiva e chi può passare

Bologna, 29 febbraio 2024 – Era stata annunciata, tra mille mugugni, e ora la corsia preferenziale di via Farini nel tratto compreso tra piazza Cavour e piazza Galvani diventa realtà, o almeno diventeranno realtà le multe per chi trasgredisce: dall’8 marzo verrà fotografo e sanzionato chi percorre il tratto incriminato, ossia pochi metri ma che stravolgono completamente la viabilità del centro già messa a dura prova dalla chiusura di piazza di Porta Ravegnana, ossia la zona sotto alla torre Garisenda.

Quando iniziano le multe

Come detto, venerdì 8 marzo – ossia la giornata delle donne – la telecamera che era già stata attiva per anni in passato tornerà a funzionare.

Chi può passare nella preferenziale

moto

veicoli già autorizzati alle altre preferenziali (previa consueta comunicazione della targa):

(previa consueta comunicazione della targa): veicoli al servizio di persone con disabilità muniti dello specifico contrassegno rilasciato dal Comune di residenza

muniti dello specifico contrassegno rilasciato dal Comune di residenza i veicoli in servizio di taxi e nolo con conducente

e nolo con conducente i mezzi delle forze di Polizia, i veicoli di emergenza , di sicurezza pubblica

, di sicurezza pubblica veicoli di titolari di contrassegno , con indirizzo nell'area pedonale integrale Corte de’ Galluzzi : R (cioè residenti, residenti temporanei), contrassegno PA (posto auto), contrassegno cd. operativo (consegna merci, installatori, fornitori, agenti)

, con indirizzo nell'area pedonale integrale : R (cioè residenti, residenti temporanei), contrassegno PA (posto auto), contrassegno cd. operativo (consegna merci, installatori, fornitori, agenti) veicoli di titolari di contrassegno con indirizzo in via Farini, numeri civici dal 1 al 7 e dal 2 al 10: R (cioè residenti, residenti temporanei).

Quali sono i percorsi alternativi consentiti

in ingresso dai viali (porta San Mamolo), via D’Azeglio, svolta a destra in via Farini;

in uscita: obbligo di svolta a sinistra (eccetto autorizzati) su via Farini, svolta a destra su piazza Cavour, via Garibaldi, via XII Giugno fino a via Rubbiani, proseguire fino ai viali.

Gli hotel e i loro clienti

Il Comune ricorda agli hotel che hanno sede nell’area limitrofa alla T (quelli autorizzati, secondo l’Ord. P.G. n. 81824/2012, a sostare sabato, domenica e festivi negli stalli riservati alla Polizia Penitenziaria in via Farini lato sud da via d’Azeglio a prossimità civ. 3) che, scaricati i passeggeri, devono uscire sui viali da via Garibaldi, via XII Giugno fino a via Rubbiani, proseguire fino ai viali.