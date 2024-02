Piazzetta della Pioggia Bologna: terminati i lavori di ricostruzione del Canale di Reno

Bologna, 8 febbraio 2024 - Sono ufficialmente terminate le operazioni di consolidamento del tratto di tombinamento del canale di Reno, all'incrocio tra via Riva di Reno e via Galliera in corrispondenza di Piazzetta della Pioggia. La zona del centro è quindi stata riaperta dopo le chiusure per il cantiere degli ultimi mesi.

Via Galliera riaperta

I lavori, iniziati lo scorso ottobre, consistevano nella demolizione e nella ricostruzione della copertura del Canale di Reno, situato nell'angolo tra via Riva di Reno e via Galliera in concomitanza con Piazzetta della Pioggia. Il canale, situato sotto la Piazzetta, necessitava da anni di lavori di ristrutturazione, per via della presenza di un arco antico nel punto in cui il canale si interra sotto il portico dell'edificio di via Galliera, perfettamente sotto l'ingresso della Drogheria della Pioggia. La struttura non permetteva la libera circolazione dell'acqua nel canale.

A causa del rinnovamento di sottoservizi ormai obsoleti, i lavori sono stati più lunghi e complicati del previsto ma sono stati portati a termine con grande successo. Nella giornata di giovedì 8, il punto interessato dalle operazioni è stato riaperto, mentre rimangono soltanto da terminare alcune finiture della pavimentazione a cubetti a ridosso dell'attraversamento pedonale.

La pista ciclabile proveniente da via Galliera e diretta a via Marconi è stata momentaneamente spostata su via Riva di Reno. A completare questo intervento, oltre alla segnaletica stradale verticale e orizzontale, verrà posta un'isola salvagente che fungerà da elemento di separazione. In questo modo, i ciclisti saranno protetti dalle manovre dei veicoli motorizzati. Nel complesso, questa nuova operazione ha come scopo quello di rendere la Piazzetta della Pioggia più agevole per ciclisti e pedoni.