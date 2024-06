pronto il 2025

Si è chiusa la ’Vasco Rock Music week’, i sette concerti a San Siro per oltre 400.000 fan, e già il Komandante, che nulla sembra poter arrestare, ha pronte le date del 2025. E tra queste anche Bologna, dove è pronto a incendiare le notti dell’11 e 12 giugno. Nel calendario anche Torino (31 maggio e 1 giugno), Firenze (5 e 6 giugno), Napoli (16 e 17 giugno), Messina (21 e 22 giugno) e Roma (27 e 28 giugno), 12 appuntamenti tra nord e sud. I biglietti per Vasco Live 2025 saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dall’8 luglio, mentre la vendita generale parte alle 12 del 12 luglio. Intanto dopo San Siro, arrivano le date di Bari, dal 25 al 30 giugno.