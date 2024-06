Bologna, 10 giugno 2024 – Musica ad alto volume a tarda notte, proteste, telefonate alla polizia locale e decine di lamentele sui social.

Notte senza pace, quella fra sabato e domenica, nella zona di via Saragozza. Tutto a causa di una festa o un rave non autorizzato nel parco di Villa Spada. Quando la pattuglia della polizia locale è arrivata, era già tutto finito e quindi non è stato possibile accertare chi fossero i responsabili.