Rave party di Pasqua a Bologna: in duecento nella caserma abbandonata

Bologna, 30 marzo 2024 – Non un vero e proprio rave party, ma una occupazione abusiva c’è. Nonostante il nutrito presidio delle forze dell’ordine, circa duecento persone sono entrate nell’ex caserma Stamoto (video) dopo un tam tam sui social e nelle chat chiuse: messaggi che sono però stati intercettati dalle forze dell’ordine e hanno così scongiurato i promessi “live e dj set, concerti, proiezioni, giocoleria, discussioni, banchetti, autoproduzioni e chill-out zone”. Ma l’incubo potrebbe non essere ancora finito.

Rave party a Bologna: occupata la caserma abbandonata in zona Fossolo

I residenti sono state le prime sentinelle, e di musica – per fortuna – ne hanno sentita poca, ma i rumori dall’area dell’ex caserma si sono sentiti tutta notte e non è detto che “l’occupazione a tempo”, come la chiamano gli organizzatori, finisca in giornata.

Chi siano le circa duecento persone all’interno dell’area dismessa in zona Fossolo non è ancora chiaro: non si sa se siano tutti giovani che già gravitano nell’area bolognese e o ci siano anche ragazzi arrivati da fuori città.

Il massiccio intervento della polizia – scrive Nicola Stanzani - capogruppo in Comune di Forza Italia – non ha evitato però l’occupazione abusiva dell’area da parte di qualche decina di facinorosi, l’invasione di alcune proprietà private nella zona, chiasso, devastazioni all’interno degli edifici abbandonati e ansia tra i residenti per tutta la notte del Venerdì Santo. D’altronde non c’è da stupirsi se nella città in cui la stessa Giunta sostiene occupazioni abusive come quella di Vicolo Bolognetti e parti della stessa maggioranza ne difendono il ‘valore sociale’ , chiunque si possa permettere di annunciare pubblicamente l’intenzione di occupare spazi in spregio al rispetto della legalità e della civile convivenza”.