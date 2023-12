Riapre il ponte di Sasso Marconi: “Diamogli il nome di Guglielmo Marconi”

Sasso Marconi (Bologna), 21 dicembre 2023 – A 3 anni dalla chiusura, stamattina a Sasso Marconi e stato riaperto il traffico sul ponte Leonardo da Vinci (video). Un cantiere costato venti milioni di euro finanziato e realizzato dall'Anas che comunque continuerà anche nei prossimi mesi per concludere il consolidamento delle colonne sottostanti.

Matteo Salvini con Roberto Parmeggiani all'inaugurazione del nuovo ponte di Sasso Marconi (foto Mignardi)

Alla cerimonia di riapertura ha partecipato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il governatore della Regione Stefano Bonaccini, il sindaco di Sasso Roberto Parmeggiani con la benedizione finale del parroco di Sasso Marconi, don Paolo Russo.

I lavori hanno comportato la decostruzione della parte superiore delle tre arcate che caratterizzano il disegno di questo ponte che compie ormai settant'anni di vita e che aveva bisogno di interventi strutturali urgenti. Il direttore generale di Anas, Aldo Isi ha ringraziato le 150 persone che hanno contribuito alla riuscita e del lavoro e nel rispetto dei tempi. Isi ha spiegato che i lavori al ponte, lungo 220 metri, oltre al consolidamento dell'impalcato, ha previsto il rifacimento del piano di scorrimento, che è stato allargato di 2 metri su ogni lato, in modo da potere ricavare piste pedonali e ciclabili su tutto la lunghezza del ponte.

Il sindaco di Sasso Parmeggiani ha inoltre avanzato la proposta di cambio del nome del ponte, suggerendo di intitolarlo a Guglielmo Marconi: una proposta che avuto il via libera in diretta da parte del ministro Salvini.

“Il nostro impegno sulla viabilità dell’intera area non si esaurisce però qui – spiegano Bonaccini e l’assessore regionale Andrea Corsini –. Completato il progetto di fattibilità sul collegamento Sasso Marconi-Vergato da parte di Anas, che ringraziamo, ci auguriamo si possa procedere altrettanto spediti per dare una risposta positiva e concreta ai problemi che ancora affliggono la Porrettana, una strada statale nevralgica per l’economia del territorio”.