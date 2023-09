Rifiuti, cambia la raccolta Arriva la Carta Smeraldo

A Minerbio prende il via un adeguamento dei servizi di raccolta rifiuti con l’obiettivo di migliorare la raccolta differenziata per recuperare e riciclare quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente.

Le novità sono previste dalla gara per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna che Hera si è aggiudicata alla fine del 2021 in un raggruppamento temporaneo di imprese insieme alla società cooperativa Brodolini e il Consorzio Ecobi, tramite gara ad evidenza pubblica da parte di Atersir (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti).

Le modifiche al servizio di raccolta coinvolgeranno il territorio di Minerbio a partire da metà ottobre. Attualmente a Minerbio la raccolta differenziata è al 69%: l’obiettivo della nuova raccolta differenziata è di raggiungere il 79%, percentuale indicata da Unione Europea e Regione, portando la produzione di indifferenziato sotto i 100 Kgabitante contro gli attuali 147.

Complessivamente sono interessate dal progetto circa 11.800 utenze (600 di queste sono già servite dal porta a porta), di cui 1.600 non domestiche.

A partire dal 16 ottobre a Minerbio verranno progressivamente sostituiti tutti i contenitori per i rifiuti. Anche gli Smarty, i nuovi cassonetti dei rifiuti indifferenziati, avranno, come gli attuali, un sistema informatizzato per il riconoscimento e si apriranno solo con la nuova Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali. La tessera precedente, già in possesso dei cittadini di Minerbio, dovrà essere utilizzata solo finché il vecchio cassonetto dell’indifferenziata non sarà sostituito. Gli altri cassonetti saranno invece ad apertura libera.

Anche per il servizio porta a porta, già attivo solo per determinate utenze domestiche e non domestiche, la nuova raccolta differenziata porterà a Minerbio qualche novit . Inoltre dal 30 ottobre cambieranno le giornate di raccolta porta a porta per le utenze domestiche e per le attività della zona industriale e artigianale. Ai cittadini e alle attività servite con il porta a porta, sarà consegnato il kit.

Dal 20 settembre inizierà la consegna a domicilio del kit della nuova raccolta differenziata alle abitazioni e alle attività di Minerbio, sia quelle che conferiscono nei cassonetti su strada, sia quelle servite dal porta a porta. In caso di dubbio, si può chiedere conferma del nominativo al servizio clienti Hera 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.