Riapre il ristorante Da Bertino, i figli: “Tornano il bollito, la pasta fresca e la mitica zuppa inglese”. Ecco quando

Bologna, 18 febbraio 2024 - Il 3 novembre scorso un incendio ha distrutto il noto ristorante Da Bertino, storica mecca per gli amanti della cucina bolognese in via Lame. Oggi i figli di Bertino - Stefano e Claudia - annunciano sui social la riapertura del locale. "Dal giorno dell’incendio - scrivono - ci siamo presi qualche momento per riflettere sul futuro del ristorante per poi riversare tutte le energie nel progetto di rinnovamento del locale". E come sarà il nuovo Bertino? "Tranquilli, non sarà un Da Bertino 2.0, la sostanza rimane la stessa: piatti dalla tradizione bolognese e atmosfera da gestione familiare iniziata dal nostro papà Bertino e trasmessa a noi" assicurano i figli.

Quando riapre Bertino: il rinfresco della vigilia

Eccolo dunque, il ritorno in grande stile: "Sostenuti dall’affetto di tutti coloro che ci conoscono, siamo pronti a riportare sulle tavole il nostro bollito, la pasta fresca e la mitica zuppa inglese, a partire da mercoledì 21 Febbraio. La sera precedente, martedì 20 Febbraio, dalle 17 alle 20 saremo lieti di offrire a tutti i partecipanti un piccolo rinfresco davanti al locale, per ringraziare tutti coloro che con un messaggio o una chiamata ci hanno dato supporto! Spargete la voce!". E concludono: "Vi aspettiamo presto".

Alla chiusura dopo il rogo moltissimi erano stati i commenti: "Coraggio, vi siamo vicini", e "Ci dispiace". La solidarietà, insomma, non è mai mancata.