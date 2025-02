Scontro fra due auto. Paralizzata via Poggi

Ennesimo incidente sulle strade della provincia bolognese, per fortuna senza conseguenze gravi per le persone. A scontrarsi, nella prima mattinata di ieri, a San Lazzaro, due auto. Un’Audi, condotta da un 30enne del posto, stava uscendo dalla via Russo, e stava per immettersi su via Paolo Poggi. Erano quasi le 7.30. Nel frattempo sulla via Poggi stava transitando una Nissan che procedeva dalla rotonda della caserma dei carabinieri verso quella di via Caduti di Sabbiuno. A un certo punto, nella nebbia, lo scontro che ha fatto carambolare le due auto a vari metri di distanza dal punto di impatto. Ad avere la peggio la 30enne alla guida dell’Audi che è stata portato, al Sant’Orsola, in condizioni di media gravità. La donna era cosciente ed è uscita in autonomia dall’abitacolo. Illeso il conducente della Nissan.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 sopraggiunti con un’ambulanza, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di San Lazzaro. Si sono occupati loro, infatti, di fare tutti i rilievi sulla scena dell’incidente per appurarne le cause: stando ai primi elementi pare che alla base dello scontro ci sia una mancata precedenza. La 30enne, potrebbe non avere rispettato lo stop in uscita dalla via Russo, immettendosi sulla via Poggi e andando a impattare con la Nissan che già era in carreggiata.

La strada è rimasta completamente chiusa al traffico per oltre due ore, con pesanti ripercussioni sul traffico cittadino che, soprattutto al mattino, in quel tratto è sempre molto sostenuto. C’è voluto parecchio tempo, però, per liberare la carreggiata dai detriti delle due auto che avevano invaso entrambe le corsie di marcia.

z. p.