Sentiero dei Bregoli Bologna, percorso chiuso per frane dopo l’alluvione

Bologna, 23 maggio 2023 – Troppo pericoloso. Smottamenti e dissesti ieri sera hanno indotto il Comune di Casalecchio a chiudere anche il sentiero dei Bregoli.

Lo storico percorso che congiunge il centro della cittadina sul Reno con il santuario della Madonna di San Luca già vietato ai ciclisti da ieri è interdetto a tutti.

Una transenna ed un divieto sono stati apposti ai due accessi: al parco Talon e al lato di via Monte Albano.

Questa ulteriore chiusura toglie un altro tassello alla Via degli dei, anche se con il sentiero Cai che parte dal punto panoramico dal pilastrino 8 della via crucis per altro tragitto si può raggiungere il parco Talon sulla via Panoramica come suggerito da Pro Loco Casalecchio Insieme aggirando così il tratto chiuso.