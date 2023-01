Sicurezza Bologna, il prefetto Visconti: " Zone calde ‘blindate’ e controlli a tappeto. Le luci? Non le ridurrei"

Il prefetto Attilio Visconti

Bologna, 28 gennaio 2023 – Illuminazione ridotta anche nei parchi pubblici, per risparmiare energia: la decisione del Comune, proprio poche settimane dopo episodi di cronaca che hanno avuto come teatro proprio aree verdi come Giardini Margherita e Lunetta Gamberini, rischi di fare discutere. Il prefetto Attilio Visconti fa il punto. Il racconto choc di una residente "Di sera ci barrichiamo in casa" Prefetto, cosa pensa di questa delibera di Palazzo d’Accursio? "Il Comune si occupa direttamente della sicurezza della città, anche come membro del Comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica. Questa delibera non è stata presentata al tavolo del comitato, ma sono certo che in ogni caso l’attenzione alle zone sensibili della città resterà alta. E confido che certi punti in particolare rimangano massimamente illuminati: l’amministrazione li conosce bene, sa quali zone sono più critiche di altre. Io non ho il dettaglio della disposizione dei lampioni della città, però posso dire che per esempio, all’interno degli stessi Giardini Margherita, ci sono zone più o meno critiche. Quella più vicina ai viali, per esempio, o quella attorno al Circolo del tennis sono frequentate quasi a tutte le ore, perciò si corrono meno pericoli, altre sono completamente deserte e c’è bisogno di...