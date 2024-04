Siringa nel giardino della scuola elementare Ercolani

Bologna, 26 aprile 2024 – L’ultima, in ordine di ritrovamento, è stata una siringa nel giardino vicino alla rete di confine, ma prima ancora, fuori o dentro, valige, vestiti, materassi e un bong.

Mura di porta Galliera: indirizzo della scuola elementare Ercolani, parte dell’Istituto comprensivo 6 di via Finelli. E giusto per fare il paio, l’altra elementare del comprensivo, le Giordani in via Musolesi, si sono ritrovati dei materassi nella confinante piazzetta Umarells. Allarga le braccia impotente la preside Flora Milena Di Gioia: "Non è la prima volta che ci troviamo in questa situazione. Segnaliamo tutto alle forze dell’ordine e i collaboratori scolastici, nel caso delle Ercolani, perlustrano il giardino ogni giorno, già alle 7,30 quando arrivano. Più di questo non possiamo fare. Non posso certo lasciare i collaboratori scolastici fissi come un presidio".

Non va meglio neppure alla media Irnerio in via Finelli, stesso comprensivo e confinante con le Ercolani. "Anche qui i collaboratori scolastici controllano il giardino, ma …". La zona, vicino all’Autostazione non aiuta. "Troviamo di tutto davanti alla scuola – racconta la preside –. Una mattina c’era una valigia chiusa: non ci siamo fidati ad aprirla e abbiamo chiamato i carabinieri".

Degrado e bivacchi, la causa principale. Ma non solo. Dopo le 17 e fino alle 22,30-23, come da convenzione con il Comune, la palestra delle Ercolani è a disposizione delle società sportive. "È tutto aperto, entra chiunque", osserva la preside che su questo non può intervenire. "La zona è molto complessa. Tempo fa, all’uscita alle 14, passava un pattuglia per un controllo e questo ci aiuta", ricorda Di Gioia che ribadisce come "noi segnaliamo moltissimo".

Per la consigliera di Fd’I, Manuela Zuntini, " il ritrovamento di siringhe usate all’interno del cortile delle primarie Ercolani è un fatto gravissimo e non isolato, sappiamo che negli ultimi mesi è accaduto anche presso altre scuole, anche dell’infanzia. La problematica è purtroppo legata all’aumentato consumo di droga in strada e più evidente in zone a rischio".

Nell’area di via Capo di Lucca e dell’autostazione, "la situazione è a tratti fuori controllo – continua Zuntini come testimoniato dai residenti sempre più preoccupati ed esasperati –. Sollecitiamo ancora una volta l’Amministrazione ad attivarsi per fare tutto quanto nelle sue competenze, anche per garantire l’incolumità dei bambini che frequentano le scuole, quanto meno tramite recinzioni più alte che proteggano le aree esterne e, in coordinamento con le forze dell’ordine, per un più efficace presidio del territorio".