Trovate tre siringhe alla materna. Bimbi le raccolgono: attimi di paura

L’allarme delle famiglie è codice rosso: due bimbetti hanno raccolto tre siringhe usate nel giardino della loro materna Progetto 1-6 in via Pier De Crescenzi. Gestito dalla cooperativa Cadiai, il polo accoglie settantacinque bambini, dai tre ai cinque anni, divisi in tre sezioni eterogenee. Nelle vicinanze della struttura, c’è il nido Coccheri (sempre in via Pier de’ Crescenzi), mentre invia dello Scalo c’è il nido Andersen.

Le tre siringhe sono state raccolte in due occasioni differenti: la prima volta la scorsa settimana e la seconda, invece, più di recente. I bimbi, per fortuna, non si sono punti poiché hanno preso la siringa dalla parte del corpo. Subito i due piccolini sono stati disinfettati e la materna ha chiamato i genitori, arrivati giustamente allarmati.

Al contempo, la scuola dell’infanzia ha avvisato il Quartiere Porto Saragozza per capire quali tipo di interventi attuare per garantire maggior sicurezza del giardino. Ad onor del vero, le dade, prima che i bimbi escano, fanno un’attenta ricognizione dell’area verde proprio per scongiurare simili episodi, ma è evidente che non sia sufficiente. Genitori furibondi e preoccupati pensano di rivolgersi alla polizia per chiedere maggiori controlli della zona.

"Si tratta di un episodio grave su cui l’amministrazione farà tutti gli approfondimenti necessari. La struttura – spiega l’amministrazione – gestita dalla cooperativa Cadiai che ha anche la responsabilità dei sopralluoghi nel giardino che vanno effettuati ogni volta prima che i bambini escano come, da quanto ci risulta, è avvenuto anche in questa occasione". Quanto alle siringhe "si tratta certamente di oggetti che sono stati lanciati dall’esterno. Per questo rafforzeremo il pattugliamento in zona della polizia locale, già attivo, metteremo in campo l’unita di strada per intercettare queste persone e valuteremo come rafforzare ulteriormente la recinzione".

Un problema che in passato l’amministrazione è riuscita a risolvere. È il caso della scuola materna statale De Amicis, in via Milazzo, vicino alla stazione, dove era accaduto lo stesso episodio. In quell’occasione, il Comune ha montato una recinzione per tutelare i bambini.

Federica Gieri Samoggia