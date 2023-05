Smottamento minaccia l’A1 Traffico e code per diverse ore

La terra ha lentamente iniziato a cedere anche sulle montagne del territorio di Monzuno che sono a ridosso dell’A1 e, nella prima mattinata di ieri, poco dopo le 7, un importante smottamento di terra ha minacciato la carreggiata sud, poco dopo l’uscita per Sasso Marconi. Questa frana di terriccio, rami ed erba, avvenuta all’altezza della corsia di destra in prossimità dell’imbocco di una galleria poco prima della Variante di Valico, ha causato non pochi disagi. In virtù del restringimento delle corsie, prima due poi una sola, da parte dei tecnici di Autostrade, alle 8,30 di ieri mattina si registravano già tredici chilometri di coda. Situazione migliorata nel pomeriggio quando, alle 16, anche se con una corsia in meno e l’uscita di Sasso Marconi chiusa dalla Polstrada, si registravano rallentamenti per due chilometri che si sono, poi, smaltiti. Le attività di messa in sicurezza dello smottamento, dovuto alle forti piogge registrate da martedì in poi, nel tratto compreso tra Sasso Marconi nord e il bivio con la A1 Direttissima in direzione Firenze, si sono concluse ieri pomeriggio, e la situazione è costantemente monitorata da Autostrade.

Fino a ieri sera restava esclusa al traffico la terza corsia in direzione sud per consentire ai tecnici presenti sul posto di mantenere un monitoraggio costante del versante e consentire l’operatività dei mezzi impegnati nelle attività propedeutiche all’intervento definitivo.

z. p.