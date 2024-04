Sorpreso a spacciare vicino a una scuola, arrestato pusher 55enne

Bologna, 19 aprile 2024 - È stato sorpreso a spacciare droga vicino a una scuola in zona Paladozza, così un uomo di 55 anni è stato fermato e arrestato dai carabinieri con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è stato eseguito durante i servizi antidroga che i carabinieri effettuano davanti alle scuole bolognesi, per evitare che gli spacciatori possano avvicinarsi ai bambini che frequentano gli istituti scolastici. L'uomo, di origine tunisina, disoccupato e con precedenti, è stato visto in un giardino adiacente all’Istituto Comprensivo 17 Gandino-Guidi mentre cedeva un frammento di hashish a una persona che gli si era avvicinato.

Sottoposto a perquisizione, il cinquantacinquenne è stato trovato in possesso di una quarantina di grammi di hashish, un bilancino di precisione e 770 euro in contanti. Capito di essere stato scoperto, il pusher non ha opposto resistenza ed è stato arrestato e portato in carcere. L’acquirente, invece, è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.