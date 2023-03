Bologna, proteste per l’inaugurazione dello studentato privato Camplus

La protesta del collettivo Luna per l'apertura dello studentato privato Camplus

Bologna, 24 marzo 2023 - Protesta all'inaugurazione della nuova residenza universitaria Camplus in via Valverde, sui Colli.

Una ventina di ragazzi del collettivo LunA al grido di "Camplus no", criticando "i 900 euro per una stanza", ha contestato la ministra dell'Università Anna Maria Bernini che si è avvicinata agli studenti.

E ha promesso: "Li incontrerò la prossima settimana. Le proteste? Fanno il loro mestiere...".

Presente anche il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi.

"Camplus go home", recita lo striscione esposto di fronte all'ingresso dello studentato, protetto dalla polizia in assetto antisommossa.

Per il momento la situazione resta tranquilla. Gli studenti, che chiedono un incontro con la ministra, scrivono in un comunicato che si tratta di "uno schiaffo tirato in pieno volto alle centinaia di studenti precari e ai lavoratori che non riescono a trovare un alloggio in città".