Suviana, il momento dell’attesa. Il sindaco invita i soccorritori: "Li ringrazieremo e pregheremo"

Un momento di preghiera per le vittime e i sopravvissuti di Suviana. E di ringraziamento, per tutti i soccorritori che, fino al ritrovamento dell’ultimo dei dispersi, non hanno mollato un attimo, portando avanti le ricerche con sacrificio e tenacia. Lo sta organizzando il sindaco di Camugnano Marco Masinara, per il prossimo 18 maggio.

Sindaco, diciannove giorni fa il suo territorio è stato sconvolto dalla tragedia della centrale di Bargi. Oggi quale è la priorità?

"Prima di tutto che il nostro concittadino Leonardo Raffreddato si rimetta del tutto e torni presto tra noi. Ho sentito i famigliari, mi hanno detto che si sta risvegliando e, insomma, il periodo più buio è stato superato. E poi c’è la centrale...".

Le idrovore sono ancora ferme.

"La nostra preoccupazione è proprio relativa agli interventi per lo svuotamento, così che i periti e la Procura possano iniziare a indagare, per capire cosa è successo. Al momento, con le informazioni, siamo fermi all’incontro avuto in Prefettura. Per questo ho chiesto un confronto con Enel Green Power, ci dovremmo vedere i primi di maggio. Sarà un incontro prettamente tecnico".

La società ha annunciato che negli stessi giorni si provvederà alla chiusura di una paratia, un intervento che potrebbe dare un’accelerata alla pianificazione dello svuotamento.

"Lo speriamo. Al momento ancora l’acqua entra dal lago".

Il lago che è stato monitorato anche per una questione di inquinamento. Come sta oggi?

"So che Arpae continua con i monitoraggi, che anche all’indomani della tragedia comunque non avevano mostrato livelli di idrocarburi nelle acque del bacino. Adesso penso che la situazione sia identica, anche perché non è la centrale che sversa nel lago, ma il lago che porta acqua nelle vasche di Bargi".

La Procura ha nominato quattro superperiti, anche se il sito non è ancora accessibile inizieranno con le scatole nere.

"Un pezzo alla volta, benché non sia semplice. La situazione, in questo momento, per noi è di attesa: aspettiamo tutti che venga fatta chiarezza, anche nella preoccupazione legata alla situazione occupazionale del territorio. La centrale di Bargi è una realtà importante non solo per chi vi lavora direttamente, ma anche per l’indotto che crea".

Deve rimanere accesa anche per questo l’attenzione su Suviana.

"È una tragedia che non va dimenticata. Per questo, assieme al parroco, per il 18 sto organizzando nella chiesa di San Martino un momento di incontro e preghiera. Per ricordare chi non c’è più, stare vicino a chi è rimasto ferito. E per ringraziare tutti, da vigili del fuoco a protezione civile, da sanitari a forze dell’ordine, che in quei giorni sono stati quassù notte e giorno per aiutare".